Avukat hacze gittikleri evde darbedildi

Ankara'da avukat Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat, icra memuruyla birlikte haciz işlemi için evine gittikleri evde korku dolu anlar yaşadı.

Borç nedeniyle işlem uygulama kararı olan eve, eşinin haber vermesiyle gelen Ahmet G., avukatlara sert tepki gösterdi.

AVUKATLARI DARBETTİ

Ahmet G. Hilal Yılmaz Pusat'ı kolundan tutarak tokat atıp, araya girmeye çalışan Nuriye Zeynep Mangaltepe'nin ise başına yumruk sallayarak yere düşürdü.

TUVALETE SIĞINDILAR

Saldırıya uğrayan avukatlar can havliyle kendilerini evin tuvaletine kilitleyip polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Eve gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen avukatlar darp raporu alıp, saldırgandan şikayetçi oldu.

"AVUKATLAR EVE ZORLA GİRDİ" İDDİASI

Gözaltına alınan Ahmet G. ifadesinde, avukatların işlem sırasında evde bulunmalarının yanlış olduğunu, eşinin ise eve sadece icra memurunu davet ettiğini, avukatların içeri zorla girdiğini söyledi.

Ahmet G., avukatlara şiddet uygulamadığını, sadece evinden çıkmaları için uyardığını ve omuzlarına dokunarak evinden çıkarmak istediğini ileri sürdü.

Soruşturma sonunda Ahmet G. hakkında 'hakaret' ve 'cebir ile görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından iddianame hazırlandı.

6 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede, avukatlar Nuriye Zeynep Mangaltepe ve Hilal Yılmaz Pusat'ın haciz işlemi sırasında bulunmalarının icra memurunun kabulü ve ikamet sahibinin eşinin daveti üzerine olduğu belirtildi.

Müşteki beyanları, hastane raporları ve şüpheli beyanı ile suçu işlediği belirtilen Ahmet G.'nin 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, Ankara 60'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.