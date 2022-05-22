Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: Son firari yakalandı!
Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) eski yöneticilerinden ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cinayetiyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dosyanın son firari şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı.
TÜRKİYE 22.05.2022, 17:02
Beşiktaş Kulübü'nün eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, İstanbul Yeşilköy'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 19 isim şüpheli olarak yer aldı. 10 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet ile 12 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep edildi. 9 şüpheliye de değişik oranlarda hapis cezaları istendi.
SON FİRARİ YAKALANDI
Cinayet gününden bu yana firari olan Serkan Sakman ise bugün yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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