banner86

banner85

Avukatın başına silah dayayan sanığa tahliye

Kendi spor salonunun da bulunduğu iş merkezine gelen icra avukatını tehdit eden tutuklu sanık H.H.A., ceza miktarı ile tutukluluk süresi nedeniyle tahliye oldu.

TÜRKİYE 23.02.2022, 12:47
Avukatın başına silah dayayan sanığa tahliye

İzmir'in Bayraklı ilçesine bağlı Adalet Mahallesi'nde ofisi olan E.H., geçen yıl 23 Nisan'da icra yoluyla iş yerini boşaltmak zorunda kaldı.

Avukat Ege Ogeday Burduroğlu ise icra memuru Hatice Çakaloğlu ile haziran ayında ofisin kapı kilidinin değiştirilmesi için adrese gitti.

BAŞKA BİR DÜKKAN SAHİBİ SİLAHLA TEHDİTLER YAĞDIRDI

Çilingir Erdal Kızılaslan, iş merkezinin asma kilitlerini açmaya çalışırken iş merkezinde dernek adı altında işletilen spor salonunun yöneticisi H.H.A. otomobiliyle bölgeye geldi. H.H.A., kendi iş yeri için gelindiğini düşünerek belinden çıkardığı tabancasını çıkardı ve üzerine yürüdüğü Kızılaslan'ın başına dayadı.

"SİZ BURAYA NİYE GELDİNİZ"

Kızılaslan'ın "Ben çilingirim ağabey" sözleri üzerine bu kez silahını icra memuru Çakaloğlu'na doğrutan H.H.A. "Dosyaya gerekli evrakları sunmadım mı, siz buraya neden geldiniz." diyerek bağırdı. Çakaloğlu, kendisinin konuyla ilgili bilgisinin olmadığını ve avukatla görüşmesi gerektiğini söyledi. H.H.A. silahını bu defa Avukat Burduroğlu'na çevirip yere yatmasını istedi, daha sonra da tekmeleyip, darbetti.

TUTUKLANDI

İhbar üzerine gelen polis ekipleri, H.H.A.'yı gözaltına aldı. H.H.A., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. H.H.A. hakkında İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kamu görevlilerini öldürmeye teşebbüs' ve 'yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı işlenmesi' suçlarından dava açıldı.

"EMEKLİ BİR ASKERİM, ÖZÜR DİLİYORUM"

Davanın 2'nci duruşması 18 Şubat'ta görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık H.H.A., avukatı Abdi Yaşar ile katıldı. Duruşmada davacılar Ege Ogeday Burduroğlu ve Hatice Çakaloğlu ile avukatları Ayşe Rümeysa Karayıldırım, İbrahim Erikli ve Ezgi Çerezci de yer aldı. Tarafların dinlenmesinin ardından savcı duruşmada mütalaasını verip, H.H.A.'nın avukat Burduroğlu ve icra memuru Çakaloğlu'na karşı eylemleri nedeniyle 'yargı görevini yapan kişilere karşı silahla görevi yaptırmamak için direnme suçunu aynı anda birden fazla katılana karşı zincirleme olarak işlemesi' ve çilingir Kızılaslan'ı 'silahla tehdit' suçlarından cezalandırılmasını istedi. Savcı, mütalaasında sanık hakkında 'hürriyeti yoksun kılma' suçundan karar verilmesine ise yer olmadığını vurgulayarak, adli emanetteki suç aleti tabancanın müsaderesini talep etti. Savcı mütalaasında ayrıca suçun niteliği, hükmedilmesi muhtemel ceza, sanığın tutuklu kaldığı süre, serbest kalması halinde kaçması, saklanması, kaçma şüphesi uyandıran olguların mevcut olması ve adli kontrol tedbirlerinin yetersizliği nedeniyle H.H.A.'nın tutukluluk halinin devamını istedi.

Sanık H.H.A. ise yaşanan olayda hataya düştüğünü belirterek, "Emekli bir askerim, huzurunuzda özür diliyorum" dedi.

TAHLİYE OLDU

Mahkeme heyeti, H.H.A.'ya 'yargı görevi yapan kişilere karşı görevini yaptırmamak için direnme' suçunda 3 yıl hapis cezası verdi. Daha sonra bu suçun silahla işlenmesi nedeniyle cezasını yarı oranında arttırarak 4,5 yıla yükseltti. Ardından da suçun birden fazla kişiye karşı işlenmesi nedeniyle bu cezasını da 4'te 1 oranında arttırıp verilen 5 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasını iyi hal indirimi ile 4 yıl 8 ay 7 güne düşürdü. Mahkeme heyeti, sanığa, Kızılaslan'ı 'silahla tehdit' suçundan da ayrıca 2,5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, toplam 7 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası alan H.H.A.'nın ceza miktarı ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alıp, tahliyesine karar vererek, duruşmayı bitirdi.

#İzmir #Avukat
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 23 Şubat 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 26 63
2. Konyaspor 26 49
3. Başakşehir 26 46
4. Adana Demirspor 26 44
5. Fenerbahçe 26 43
6. Beşiktaş 26 41
7. Alanyaspor 26 40
8. Hatayspor 26 39
9. Kayserispor 26 38
10. Karagümrük 26 36
11. Gaziantep FK 25 35
12. Sivasspor 26 34
13. Galatasaray 26 32
14. Antalyaspor 26 31
15. Kasımpaşa 26 29
16. Göztepe 26 28
17. Giresunspor 26 26
18. Rizespor 26 23
19. Altay 26 22
20. Ö.K Yeni Malatya 25 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 25 52
2. Ümraniye 25 49
3. Erzurumspor 25 44
4. Bandırmaspor 25 43
5. İstanbulspor 24 42
6. Eyüpspor 24 42
7. Samsunspor 24 39
8. Boluspor 23 34
9. Adanaspor 25 34
10. Manisa Futbol Kulübü 25 33
11. Tuzlaspor 23 31
12. Keçiörengücü 24 31
13. Gençlerbirliği 25 30
14. Menemen Belediyespor 25 29
15. Kocaelispor 24 28
16. Bursaspor 24 24
17. Denizlispor 25 24
18. Altınordu 25 22
19. Balıkesirspor 24 11
Takımlar O P
1. M.City 26 63
2. Liverpool 25 57
3. Chelsea 25 50
4. M. United 26 46
5. West Ham United 26 42
6. Arsenal 23 42
7. Wolverhampton Wanderers 24 40
8. Tottenham 23 39
9. Brighton 25 33
10. Southampton 25 32
11. Leicester City 23 27
12. Aston Villa 24 27
13. Crystal Palace 25 26
14. Brentford 26 24
15. Leeds United 24 23
16. Everton 23 22
17. Newcastle 24 22
18. Watford 24 18
19. Burnley 22 17
20. Norwich City 25 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 57
2. Sevilla 25 51
3. Real Betis 25 46
4. Barcelona 24 42
5. Atletico Madrid 25 42
6. Villarreal 25 39
7. Real Sociedad 24 38
8. Athletic Bilbao 25 37
9. Celta Vigo 25 32
10. Osasuna 25 32
11. Rayo Vallecano 24 31
12. Valencia 25 30
13. Elche 25 29
14. Espanyol 25 29
15. Getafe 25 26
16. Mallorca 24 26
17. Granada 25 24
18. Cadiz 25 20
19. Deportivo Alaves 25 20
20. Levante 25 15