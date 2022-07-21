Ayağını makineye kaptırdı!

Samsun'da yaşayan Ercan Coşkun, talihsiz bir kazayla karşı karşıya kaldı.

10 yaşındaki Coşkun, ayağını tarım makinesine kaptırdı.

Bilek kısmından koptu

Vezirköprü ilçesinde 3 Temmuz'da evlerinin bahçesinde oyun oynarken, çalışan ot kesme makinesine sol ayağını kaptıran Coşkun'un, ayağı bilek kısmından koptu.

Hava ambulansıyla OMÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi'ne getirilen çocuk, burada Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi ile Ortopedi Bölümü hekimlerince ameliyata alındı.

Ameliyat başarılı geçti

Ercan Coşkun’un kopan ayağı, başarılı bir ameliyatla yerine dikildi. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Tekin Şimşek, Coşkun'un ayağının sağılığına kavuştuğunu söyledi.

Karadeniz bölgesinde tarımsal faaliyetlerinin yoğun yapıldığına ve bu tür kazaların sıkça yaşandığına işaret eden Şimşek, "Tarımsal faaliyetlerde kullanılmakta olan tarım araçlarının mevzuatına uygun donanımlarının tamamlanıp bakımlarının yapılması ve kullanımlarında dikkatli olunması gerekiyor.

"Uzuv yaralanmalarıyla sıkça karşılaşıyoruz"

Halen daha köylerimizde herhangi bir koruyucu muhafaza ve kaplaması olmayan, çalışır aksamı açıkta olan eski model traktör ve tarım araçları kullanılıyor. Bunlara bağlı özellikle parmak, el ve kol gibi uzuv yaralanmaları ile sıkça karşılaşmaktayız." dedi.

"4-5 saat içinde kopan uzuv ile hastaneye getirilmesi büyük önem taşıyor"

Coşkun'un sağlık durumunun çok iyi olduğunu, birkaç gün içinde taburcu edeceklerini belirten Şimşek, "Bu tür yaralanmalarda 4-5 saat içinde kopan uzuv ile yaralının hastaneye getirilmesi büyük önem taşıyor.

"Bir yıl sonra tamamen iyileşecek"

Başarılı bir ameliyatla kopan ayak yerine dikildi. Bir yıl sonra tamamen iyileşmiş olacak." diye konuştu.

AA'nın haberin göre, Ercan Coşkun ise kendisini iyi hissettiğini, ayak parmaklarını oynatabildiğini ifade etti.