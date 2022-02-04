Ayakkabıları kirli diye ambulansa binmedi

Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi çevre yolu üzerinde, Hazar Kartal idaresindeki otomobil ile Kaan Baki Muntaçoğlu’nun kullandığı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yaklaşık 60 metre takla atan otomobilin sürücüsü Hazar Kartal ile aynı araçta bulunan Hurşit Afa Aksoy yaralandı.

AMBULANSTAN İNİP AYAĞINI TEMİZLEDİ

Kanlar içinde kalan otomobil sürücüsü Hazar Kartal, hastaneye götürülmek için bindiği ambulanstan ayakkabısı çamurlu olduğu için indi.

Ayakkabısını yerlere sürerek çamuru temizlemeye çalışan yaralı sürücü, daha sonra yeniden ambulansa bindirildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.