Ayasofya'da namaz kılma alanları doldu, girişler durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarının tamamının dolduğunu ve girişlerin durdurulduğunu açıkladı.
TÜRKİYE 24.07.2020, 11:26 24.07.2020, 11:39
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 86 yıl sonra yeniden ibadete açılacak Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki son durumla ilgili paylaşımda bulundu.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Değerli misafirlerimiz. Ayasofya Camii çevresinde belirlenen namaz kılma alanlarımızın tamamı doldu. Salgın nedeniyle bu alanlara misafir girişlerimiz durduruldu." dedi.
Sabır ve anlayışla birbirimize yardımcı olmamız gerektiğini belirten Yerlikaya, Ayasofya Camii'nin ibadet için sabaha kadar açık olacağını söyledi.
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