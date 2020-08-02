Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne büyük ilgi devam ediyor

Sabah saatlerinden itibaren camiye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ayasofya-ı Kebir Cami-i Şerifi'ni görebilmek için kapının önünde sıraya girdi. Öğle namazına doğru uzun kuyruğun oluştuğu cami girişinde vatandaşlar gruplar halinde içeri alındı.

Öğle namazını Ayasofya-ı Kebir-i Cami-i Şerifi'nde eda eden vatandaşların yanı sıra, yoğunluktan dolayı içeri giremeyenler de Ayasofya ile Sultanahmet Camisi arasında kalan meydana serdikleri seccadeler üzerinde namaz kıldı.

Yoğun ilginin gösterildiği Ayasofya-ı Kebir Camisi'nde, namazın ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

"İslam alemine hayırlı olsun"

Ayasofya-ı Kebir Camisi'ne 3 kızıyla gelen Şenol Doğan, "Bayramda bir yere gidemedik, bayramdan önce çocuklara da söz verdiğimiz için Ayasofya’ya geldik. 'Hem çocuklar görsün hem biz görelim.' dedik, dua edeceğiz. Müslümanlara, İslam alemine hayırlı olsun. Çok sevinçliyiz. Burası bizim göz bebeğimiz. Yapanlardan, vesile edenlerden Allah razı olsun." diye konuştu.

Şenol Doğan'ın kızları Zehra ve Büşra da Ayasofya'nın ibadete açılmasından duydukları mutluluğu dile getirdi.

"İki bayramı bir arada yaşıyoruz"

Üniversite öğrencisi Muhammed Bektaş ise duygularını şöyle aktardı:

"İslam birliği için çok güzel bir gün. İki bayramı bir arada yaşıyoruz. 86 yıl sonra ibadete açılması dinimiz için, Müslümanlar için çok güzel bir şey. Bütün Müslümanlar buna seviniyor. Ayasofya'da ibadet etmek için dünyanın farklı yerlerinden Müslümanlar geliyor. Sonuçta 86 yıllık bir hasret var."

10 yaşındaki Mısırlı Muhammed Abdülgani, "Burası çok güzel, çok beğendim. İçeride namaz kılacağım. Buraya annem, ablam ve küçük kardeşimle geldim. Ayasofya’yı çok sevdim. Daha önce de gelmiştim. Türk olmak istiyorum." dedi.

"Bugün çok özel bir gün"

Bayram dolayısıyla Ayasofya'ya gelen Akkurt ailesi, çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Eşi ve babasıyla ziyarette bulunan Nagehan Akkurt, "Bayramı Ayasofya'da geçirmek istedik. Bugün çok özel bir gün hem bayram hem de burayı ziyaret etme açısından. Kelimelerle anlatılmaz, duygularla da yaşamak lazım. İçeride de o atmosferi hissedince inşallah daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.