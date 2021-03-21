Ayçiçek yağının gümrük vergisi sıfırlandı
Temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardan 30 Haziran’a kadar gümrük vergisi alınmayacak.
TÜRKİYE 21.03.2021, 10:49
Ayçiçek yağına art arda gelen fahiş zamlar, kamuoyunun birinci gündemi oldu. Ürüne, zincir marketlerde hemen hemen her ay zam geliyor.
Birçok yağ üreticisi de ürünün ithalattaki vergi oranını yerli tüketiciden çıkarıyordu...
Konuyla ilgili tedbir alınarak İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, dünya genelinde yaşanılan koronavirüs salgını kapsamında temel gıdalarda arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanması amacıyla bazı yağlı tohumlar ve yağlardaki gümrük vergisi oranları 30 Haziran 2021’e kadar geçici olarak yüzde sıfır olarak uygulanacak.
AYÇİÇEK VE ASPİR YAĞI
Gümrük vergisi sıfırlanan ürünler arasında ayçiçek yağı ve aspir yağı da bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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