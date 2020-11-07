Ayda bebek taburcu oldu
İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin, tedavisinin ardından taburcu edildi.
TÜRKİYE 07.11.2020, 19:00
3 yaşındaki Ayda Gezgin, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı.
Ege Üniversitesi Hastanesinde yatan minik Ayda, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.
Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek kucakta ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi.
11°
açık
Namaz Vakti 08 Kasım 2020
|İmsak
|05:34
|Güneş
|06:57
|Öğle
|12:21
|İkindi
|15:10
|Akşam
|17:35
|Yatsı
|18:53
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|17
|2. Fenerbahçe
|8
|17
|3. Galatasaray
|7
|13
|4. Kasımpaşa
|8
|12
|5. Karagümrük
|7
|11
|6. Rizespor
|7
|11
|7. Gaziantep FK
|8
|11
|8. Başakşehir
|7
|10
|9. Beşiktaş
|7
|10
|10. Konyaspor
|7
|9
|11. Antalyaspor
|8
|9
|12. Göztepe
|7
|8
|13. Sivasspor
|6
|8
|14. Erzurumspor
|7
|8
|15. Hatayspor
|5
|8
|16. Malatyaspor
|7
|8
|17. Trabzonspor
|8
|6
|18. Kayserispor
|6
|6
|19. Gençlerbirliği
|6
|5
|20. Denizlispor
|6
|5
|21. Ankaragücü
|5
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|8
|18
|2. İstanbulspor
|8
|17
|3. Adana Demirspor
|8
|15
|4. Samsunspor
|8
|15
|5. Ankara Keçiörengücü
|8
|14
|6. Giresunspor
|8
|14
|7. Altınordu
|7
|13
|8. Balıkesirspor
|9
|13
|9. Adanaspor
|8
|12
|10. Akhisar Bld.Spor
|8
|12
|11. Bursaspor
|9
|11
|12. Altay
|7
|10
|13. Ümraniye
|9
|9
|14. Menemen Belediyespor
|7
|6
|15. Bandırmaspor
|8
|5
|16. Ankaraspor
|8
|5
|17. Boluspor
|8
|3
|18. Eskişehirspor
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Southampton
|8
|16
|2. Liverpool
|7
|16
|3. Chelsea
|8
|15
|4. Leicester City
|7
|15
|5. Tottenham
|7
|14
|6. Everton
|8
|13
|7. Crystal Palace
|8
|13
|8. Wolverhampton
|7
|13
|9. Aston Villa
|6
|12
|10. Arsenal
|7
|12
|11. Man City
|6
|11
|12. Newcastle
|8
|11
|13. M. United
|7
|10
|14. Leeds United
|8
|10
|15. West Ham
|7
|8
|16. Brighton
|8
|6
|17. Fulham
|7
|4
|18. West Bromwich
|7
|3
|19. Burnley
|7
|2
|20. Sheffield United
|8
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|8
|17
|2. Real Madrid
|7
|16
|3. Villarreal
|8
|15
|4. Atletico Madrid
|6
|14
|5. Cádiz
|8
|14
|6. Granada
|7
|14
|7. Real Betis
|9
|12
|8. Barcelona
|7
|11
|9. Getafe
|7
|11
|10. Elche
|7
|11
|11. Sevilla
|7
|10
|12. Osasuna
|8
|10
|13. Athletic Bilbao
|7
|9
|14. Eibar
|9
|9
|15. Valencia
|8
|8
|16. Deportivo Alaves
|8
|8
|17. Celta de Vigo
|9
|7
|18. Huesca
|9
|6
|19. Levante
|7
|5
|20. Real Valladolid
|8
|3