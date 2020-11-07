Ayda bebek taburcu oldu

3 yaşındaki Ayda Gezgin, İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'nın enkazından çıkarılmıştı.

Ege Üniversitesi Hastanesinde yatan minik Ayda, tedavisinin tamamlanmasının ardından taburcu edildi.

Hastaneden babası Uğur Gezgin'in kucağında üzeri bir ceket ile örtülerek kucakta ayrılan Ayda, bir otomobile bindirildi.