Aydın'da 6'ncı kattan düşen emekli öğretmen öldü

Akşam saatlerinde Aydın'ın Nazilli ilçesi İsabeyli Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yalnız yaşadığı öğrenilen bir çocuk babası İsmail Arslan iddiaya göre, iki gündür arızalı olan güneş enerjisi paneline bakmak için apartmanın altında iş yeri olan ev sahibi Ertan Ülken'den yardım istedi.

6'ncı kattan düşerek hayatını kaybetti

İddiaya göre Arslan, Ülken'in, "İftardan sonra bakarız, servis çağırırız" söylemine rağmen çatıya çıktı. Çatıda bastığı suntanın kırılmasıyla 6 katlı binanın aydınlatma boşluğuna düşen emekli öğretmen Arslan, ağır yaralandı.

Gürültüyü duyan komşular, indikleri bodrum katında Arslan'ı hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Arslan, Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Arslan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.