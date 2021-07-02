Aydın'da babası canlıyken gömülen doktor, diğer failleri yakalatmak için yeni deliller buldu

Nazilli ilçesinde çiftçi Rifat Özcan'ın doktor kızı, canlı gömülerek öldürülmesi davasında müebbet hapis cezası alan Kazım Tekeli'nin yakınlarının da cinayete dahil olduğuna dair delillere ulaştı.

TÜRKİYE 02.07.2021, 11:07 02.07.2021, 11:23
Aydın'da babası canlıyken gömülen doktor, diğer failleri yakalatmak için yeni deliller buldu

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Bereketli Mahallesi'nde oturan evli, 2 çocuk babası çiftçi Rifat Özcan(70), geçen 20 Ekim'de evine dönmedi. Bunun üzerine oğlu Aydın Özcan (48), yakınları ve mahalleli ile çevreyi aradı ancak babasını bulamadı.

MOTOSİKLETİ, HUSUMETLİSİNİN TARLASINDA BULUNDU

Rifat Özcan'ın 09 RF 574 plakalı motosikleti, asker arkadaşı olan ve arazi sınırı nedeniyle husumetli olduğu Kazım Tekeli'ye(70) ait Çubuklu mevkiinde mısır tarlasında bulundu. Ayrıca tarlada normalin dışında bir tümsek fark edildi.

ASKER ARKADAŞINI ARAZİ YÜZÜNDEN DİRİ DİRİ GÖMDÜ

Şüphelenen Aydın Özcan, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma tümsek olan bölgeyi kazdığında, başında darbe izi bulunan Rifat Özcan'ın cesedini buldu. Olay yerinde yapılan incelemede bir küreğe el konuldu. Özcan'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cesedin bulunduğu tarlanın sahibi Kazım Tekeli ile Rifat Özcan'ın tarla anlaşmazlığı nedeniyle 3 yıldan bu yana husumetli oldukları belirtildi. Bunun üzerine gözaltına alınan Tekeli, tutuklandı.

KATİLİ MÜEBBET HAPSE MAHKUM OLDU

Yapılan otopside, Rifat Özcan'ın canlı olarak gömüldüğü ve saatlerce toprak altında kaldığı, ciğerlerinde biriken topraktan anlaşıldı. Tutuklanan Kazım Tekeli hakkında, 'canavarca hisle öldürme' suçundan 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava açıldı. Yargılama sonucunda Tekeli, 'müebbet' hapis cezası aldı.

DOKTOR KIZI KARARA İTİRAZ ETTİ

Ancak Rifat Özcan'ın 2 çocuk annesi olan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. kızı Hatice Özkayran ile evli ve 2 çocuk babası oğlu veteriner Aydın Özcan, karardan memnun kalmayıp, avukatları Cem Demirtaş aracılığıyla üst mahkemeye itiraz etti. Avukat Demirtaş, cinayette birden fazla kişinin yer aldığını, dava sürecinde güvenlik kamerası görüntüleri ile HTS kayıtlarının yeterince incelenmediğini belirterek davanın tekrar görülmesini istedi. Ancak İstinaf Mahkemesi, bu talebi reddetti. Bunun üzerine Avukat Demirtaş, kararı Yargıtay'a götürdü. Dosya Yargıtay 1. Dairesi tarafından incelemeye alındı.

ZANLININ 10 YAKININDAN KAN ÖRNEĞİ ALINDI

Cinayet mahallinde, babasına ait motosikletin yanında bulunan kanlı peçetelerin incelenmesinin ardından kan lekesinin biri kadın iki kişiye ait olduğunun ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından Kazım Tekeli'nin aile bireylilerinin de cinayete yardım ettiği şüphesiyle 10 yakınından kan örneği alındı.


DNA ÖRNEKLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Hastane kamera kayıtlarına ulaşan Özkayran, iddiaya göre, DNA eşleşmesi için alınan kan örneklerinin, Kazım Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K. tarafından değiştirildiğine dair delile ulaştı.

Özkayran'ın bulduğu görüntülerden, Tekeli'nin akrabası olan ve hastanede sekreter olarak çalışan A.K.'nin temizlikçi kıyafetiyle kan alınan alana girdiği ileri sürüldü. Diğer bir görüntüde ise alınan kan örnekleri sonuçlarının yer aldığı zarfı bir kişinin aldığı öğrenildi. Özkayran, daha sonra zarfı alan bu kişinin içindeki sonuçları değiştirdiği iddiasıyla, avukatı ile itirazda bulunup, kan örneklerinin İzmir Tıp Kurumu'nda yeniden alınıp, incelenmesini talep etti. Özkayran, elde ettiği delilleri de dosyaya konulmak üzere Yargıtay'a gönderdi.

KARDEŞİ KANSER HASTASI OLDU

Olayın üzüntüsü ile kardeşi Aydın Özcan'ın kansere yakalandığını belirten Hatice Özkayran, "Bu olay ailemizi mahvetti. Kardeşim 3 yıldır adaletsizliğin yaşattığı stres ve üzüntüden kolon kanseri tanısı aldı. Adaletin yerine gelmesini istiyoruz. Sosyal medyada '#RifatÖzcancinayetindeDNAfailleribulunsun' hashtagı ile destek kampanyası başlatacağız." dedi.

"FAİLLER BULUNUP CEZALANDIRILSIN"

Babasının öldürülmesine yardım edenlerin bulunmasını istediğini dile getiren Özkayran, şunları söyle devam etti:

"Deliller ışığında suçun birden fazla kişi tarafından işlendiği ortaya çıkıyor. Kamera görüntüleri, ses kaydı, zarflardaki değişiklik kadın ve erkek DNA'sında faillerini gizlemek için usulsüzlük yapıldığını gösteriyor."

#Aydın #doktor #AksuTV #AksuTVHaber
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