Aydın'da borçtan dolayı 'deve' haczedildi

Bir borçtan dolayı Umurlu Mahallesi'ne gelen icra görevlileri ve alacaklı kurumun avukatları, Müfit Kurar'ın ikametinde bulunan deveye el koydu.

Deve, sağlık ve beslenme koşulları açısından yediemine bağlı ahıra alındı.

Devenin oğluna ait olduğunu söyleyen borçlu Müfit Kurar, görevliler geldiği sırada hayvanın evin bahçesinde bulunduğu için haczedildiğini ifade etti.

Oğlu Anıl Kurar da başka bir adreste oturduğunu, babasının evi müsait olduğu için deveye burada baktıklarını dile getirdi.

Anıl Kurar, "Devemi yediemine götürdüler. Mal benim ama kanıtlayamıyoruz. Kulak küpesi ve plakası bulunmuyor. Yetkililerden yardımcı olmalarını bekliyoruz" dedi.

Öte yandan devenin 2 Şubat'ta 200 bin lira muhammen bedelle açık artırma usulü satışa çıkarılacağı açıklandı.