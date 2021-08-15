Aydın'da çıkan yangın sonucu 5 dönümlük alan küle döndü
Didem ilçesinde çıkan yangında, 5 dönümlük makilik alan yandı. Alevler orman ekipleri, itfaiye ve vatandaşlar sayesinde söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ise araştırılmaya başlandı.
TÜRKİYE 15.08.2021, 10:09
Aydın'ın Didim ilçesi Akbük Mahallesi yakınlarındaki makilik alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
Tutuşan kuru otlar, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Alevler kısa süre içerisinde yayıldı.
Alevlere ilk müdahaleyi ise bölge halkı yaptı.
BÖLGEYE 3 İTFAİYE ARACI VE 5 ARAZÖZ GELDİ
Alevlerin sönmemesi üzerine vatandaşlar, ekiplere haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye 3 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 5 arazöz ile Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü emrinde görevli toplumsal olaylara müdahale aracı (TOMA) ile Didim Belediyesi'ne ait iş makineleri sevk edildi.
2 SAAT SONRA ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek verdi.
Alevler, 2 saatlik bir çalışma sonucu söndürülürken, 5 dönüm makilik alan küle döndü.
Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı belirtildi.
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