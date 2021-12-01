Aydın'da demir korkuluklara saplanan adam kurtarılamadı
Efeler ilçesinde binanın çatı katından dengesini kaybederek düşen şahıs, demir korkuluklara saplandı. Hastaneye kaldırılan genç adam müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
TÜRKİYE 01.12.2021, 09:15
Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Hakan Akhan, oturduğu 6 katlı binanın çatısına çıktı.
Burada dengsini kaybederek savrulan şahıs çatıdan düşerek, binanın girişinde bulunan demir korkuluklara saplandı.
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, acılar içerisinde kıvranan adamı demir korkuluklardan kurtardı.
HAYATINI KAYBETTİ
Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Acı haberi alan Akhan’ın ailesi yasa boğulurken, şahsın ölümü nedeninin belirlenmesi adına soruşturma başladı.
Ekipler tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.
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