Aydın'da demir korkuluklara saplanan adam kurtarılamadı

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Hakan Akhan, oturduğu 6 katlı binanın çatısına çıktı.

Burada dengsini kaybederek savrulan şahıs çatıdan düşerek, binanın girişinde bulunan demir korkuluklara saplandı.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, acılar içerisinde kıvranan adamı demir korkuluklardan kurtardı.

HAYATINI KAYBETTİ

Tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırılan genç adam, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Acı haberi alan Akhan’ın ailesi yasa boğulurken, şahsın ölümü nedeninin belirlenmesi adına soruşturma başladı.

Ekipler tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.