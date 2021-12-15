Aydın'da firari hükümlü, evindeki kitaplığın gizli bölmesinde yakalandı
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki kitaplığın arkasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.
TÜRKİYE 15.12.2021, 20:12
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, evindeki kitaplığın arkasında yaptırdığı gizli bölmede yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli'de cinayet ve yağma gibi çeşitli suçlardan 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.A'nın Sobuca Mahallesi'nde olduğunu belirledi.
Hükümlünün bulunduğu adrese giden jandarma, arama esnasında evdeki kitaplığın yapısından şüphelendi.
Kitaplığın içeriye doğru girdiğini fark eden jandarma, buradaki gizli bölmede saklanan Ö.A'yı yakaladı.
Gözaltına alınan Ö.A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.
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