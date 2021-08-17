Aydın'da işçileri taşıyan midibüs tırla çarpıştı: 11 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde işçi taşıyan midibüsle tırın çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.
TÜRKİYE 17.08.2021, 11:28
H.D'nin kullandığı işçi taşıyan midibüs, Aydın-Denizli kara yolunun Umurlu Mahallesi mevkisinde, T.A'nın kullandığı tıra arkadan çarptı.
Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüs şoförü ve araçtaki 10 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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