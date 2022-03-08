Aydın’da ‘çayı niye eksik getirdin’ kavgası
Çay verme tartışmasından çıkan kavgada, çay ocağı işleten baba ve oğlu bıçaklanarak ağır şekilde yaralandı. Saldırganların yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Aydın’ın Efeler ilçesi Zeybek Mahallesi’ndeki İkinci Sanayi Sitesi içerisinde çay ocağında babasına yardım eden S.E., tamirhanede bulunan 2 kişiye çay götürdü.
Çayın eksik olması sebebiyle o kişilerin tepsideki diğer çayı istemesi üzerine S.E., çayın sahipli olduğunu, kendilerine hemen getireceğini söyledi.
Tepsideki çayı almak için ısrar eden şüpheliler ile S.E. arasında tartışma çıktı.
BABAYI BALDIRINDAN, OĞLUNU KASIĞINDAN BIÇAKLADILAR
Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmayı gören çay ocağı işletmecisi baba Ş.E., kavgayı ayırmak için araya girdi.
O esnada şüpheliler bıçak ile baba Ş.E.’yi baldırından, oğlu S.E.’yi ise kasığından yaraladı.
Bıçaklanan baba ve oğul yere yığılırken, şahıslar olay yerindeki başka bir araca binerek kaçtı.
Bölgedeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
HAYATİ TEHLİKELERİ VAR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Yaralı baba ve oğulun hayati tehlikelerinin olduğu öğrenilirken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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