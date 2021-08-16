Aydın’da kayınbiraderini av tüfeği ile vurdu
Kayınbiraderi E.Ş. ile tartışan A.A., bir süre sonra av tüfeği ile E.Ş.’ye ait iş yerinin önüne geldi. E.Ş.’nin vurulma anları, kameraya yansıdı.
TÜRKİYE 16.08.2021, 15:53
Aydın’ın Didim ilçesine bağlı Yenimahalle Şehit Rıdvan Çakır Caddesi'nde saat 12.00 sıralarında, aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.A. (42) ve kayınbiraderi E.Ş. (47) arasında tartışma çıktı.
A.A., bir süre sonra kayınbiraderi E.Ş.’ye ait dükkanın önüne av tüfeği ile döndü.
Kayınbiraderini baldırından ve kalçasından yaralayan A.A., olay yerinden uzaklaştı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
E.Ş. yere yığılırken, olay anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmaların ardından şüpheli A.A.’yı kısa sürede av tüfeği ile yakalandı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralı E.Ş.’nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.
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