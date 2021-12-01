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Aydın’da, madde bağımlısı evini ateşe verdi

Kuşadası’nda madde bağımlısı S.T., annesinden para alamayınca yalnız yaşadığı evi ateşe verdi. Uzun uğraşlar sonucu kapıyı açan S.T., gözaltına alındı.

TÜRKİYE 01.12.2021, 09:14
Aydın’da, madde bağımlısı evini ateşe verdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir sitede, evde tek başına yaşayan ve uyuşturucu madde bağımlısı olduğu iddia edilen S.T.’nin, akşam saatlerinde annesinden para istediği ileri sürüldü.

Annesinin parayı vermeyi reddetmesi üzerine evi ateşe vereceğini söyleyen S.T., telefonu kapattı.

Annesinin ihbarı üzerine olay yerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri geldi.

Kapıyı çalan ekipler S.T.’yi kapıyı açması için uzun süre uğraştı.

KAPIYI KIRMAK İÇİN TEKMELEDİLER

Savcılık tarafından verilen izin ile çilingir yardımıyla eve girmek için hazırlık yapan ekipler, bu sırada evden dumanlar ve ateşin çıktığını gördü.

Ekipler, kapıyı kırmak için tekmelemeye başladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Apartmanda yaşayan vatandaşlar ekipler tarafından tahliye edilirken, bu sırada S.T. kapıyı açtı. Dumanların içerisinden çıkarılan şahıs gözaltına alındı.

DAMACANA VE YANGIN TÜPÜ İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Devriye ekipleri ve Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı polisler, damacana ve yangın tüpü ile alevlere müdahale ederek olası bir facianın önüne geçti.

Olay yeri inceleme çalışmalarının ardından savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

#Aydın #Kuşadası
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