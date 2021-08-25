Aydın’da torunu yaşlı kadının evini yaktı

Aydın’ın Efeler ilçesine bağlı Hasan Efendi Mahallesi 1916 sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın bodrum katında, saat 11.00 sıralarında Pembe B.'nin (76) evinden alevler çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin hızlı müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yangın sırasında Pembe B.’nin evde olmaması ile faciadan dönüldü.

Çaresiz bir şekilde ekiplerin alevlere müdahalesini izleyen çevre sakinleri, gözyaşları içinde birbirine sarıldı.

POLİS VE İTFAİYE EKİPLERİ SAKİNLEŞTİRDİ

Olan bitenden habersiz olarak evine dönen Pembe B., karşısında itfaiye ekiplerini görünce şok geçirdi.

Gözyaşlarına boğulan Pembe B., polis ve itfaiye ekipleri tarafından sakinleştirildi.

Mahalle sakinleri Pembe B. ile aynı ismi taşıyan 33 yaşındaki torununun sürekli bağırdığını, evi yakmak için tehditler savurduğunu belirterek yangına tepki gösterdi.

“TORUNUMUN DEVLET KORUMASINDA BİR ÇOCUĞU VAR”

Evi yanan yaşlı Pembe B. ise çaresizlik içinde yanan evini izlerken şu sözleri kaydetti:

“Torunumun devlet korumasında bir çocuğu var. Sürekli olarak bana çocuğu almak için baskı yapıyor. Ben de ilgili yerlere başvurdum geri dönüş yapacaklarını söylediler. Bugün sabah da aynı konudan evde tartıştık. Bana 'eğer çocuğumu oradan almazsan bu evi yakarım' diye tehditler savurdu. Ben de biraz sakinleştikten sonra çarşıya çıktım ama döndüğümde evim bu haldeydi. Evi herhalde torunum yaktı.”