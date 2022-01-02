Aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü can verdi
Kontrolden çıkan kamyonet aydınlatma direğine çarptı, camdan yola fırlayan sürücü hayatını kaybetti. Kaza anı bir işyeri güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
TÜRKİYE 02.01.2022, 09:09
İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Fatih Pekacar (42) yönetimindeki 10 YS 103 plakalı kamyonet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda saat 01.30 sıralarında kontrolden çıktı.
Savrulan araç, Bursa-Ankara kara yolu üzeri İnegöl girişinde yol ortasındaki aydınlatma direğine çarparak devirdi.
Kaza sonrası olay yerine polis, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi.
KAZA ANI KAMERADA
Sağlık ekipleri yaptığı incelemede sürücünün hayatını kaybettiğini tespit ederken, olay yerine gelen Pekacar’ın ailesi gözyaşı döktü.
Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.
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