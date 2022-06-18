Aynı evde yaşadığı Ayşecik'i öldürdü
Aynı evi paylaştığı kadını bir başkasıyla görünce öldüren şüpheli, polis tarafından yakalandı. Kadının yanında bulunan şahıs da gözaltına alındı. Her ikisi de adliyeye sevk edildi.
TÜRKİYE 18.06.2022, 18:11
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde bir inşaatta çalışan Fırat Işık (26), 17 Haziran'da saat 22.00 sıralarında aynı evi paylaştığı Ayşecik Dağıstanlı Ceylan'ın (45) yanına geldi.
Muratpaşa Mahallesi Paşakızı Sokak'taki evde Ceylan'ın, Erdem İ. (32) ile beraber olduğunu gören Fırat Işık, bıçaklı saldırıda bulundu.
Erdem İ., bıçak darbesinden kendini kurtarırken, Ceylan yaralandı.
Doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı
Kanlar içinde kalan Ayşecik Dağıstanlı Ceylan, olay yerine gelen ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ceylan'ı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
İkisi de gözaltına alındı
Polis, Fırat Işık ve Erdem İ.' yi gözaltına aldı.
Erzurum Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro'da işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, adliyeye çıkarıldı.
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