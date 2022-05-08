banner86

banner85

Aynı evi onlarca kişiye satıp, 'biz de dolandırıldık' dediler

Gaziantep’te bir inşaat firması aynı daireyi yüzlerce kişiye satarak yaklaşık 60 milyon lira dolandırdı. Mağdur vatandaşlar, şirket sahiplerinin rahatça dışarıda gezdiğini söyledi.

TÜRKİYE 08.05.2022, 22:18
Aynı evi onlarca kişiye satıp, 'biz de dolandırıldık' dediler

Gaziantep’te faaliyet gösteren bir inşaat firmasının yapımı devam eden konut projelerinde her bir daireyi çok sayıda kişiye satarak yüzlerce kişiyi yaklaşık 60 milyon lira dolandırdığını iddia eden vatandaşlar basın açıklaması düzenledi.

İnşaat firmasının dolandırdığı iddia edilen yaklaşık 100 kişi, Demokrasi Meydanı'nda bir araya geldi.

Ev sahibi olma hayaliyle başvurdukları firmaya yüzbinlerce lira kaptıran vatandaşlar, şirketin daireleri çok sayıda kişiye sattığını söyledi.

“Adalet isteriz” sloganı atan mağdur vatandaşlar, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanın ağır ilerlediğini belirterek, şirket sahiplerinin dışarıda ellerini kollarını sallayarak gezmesini hazmedemediklerini söyledi.

“Şirket sahipleri de bize ‘dolandırıldık’ diyor”

Mağdurlar adına basın açıklaması yapan Hacı Çiçek, Yükseliş Turan Yatırım’ın kendilerini 4 yıl önceden kandırmaya başladığını ancak dolandırıldıklarını 1 yıl önce kadar öğrendiklerini öne sürdü.

Şirketin Beylerbeyi ve Yeditepe’de başlattığı inşaat temellerini göstererek insanlardan peşinat topladığını savunan Çiçek, “O projelerden insanlar ev satın alıyor. Peşinat olarak 100-200 bin lira arasında para alıyor. Evini, arabasını, arazisini ve altınlarını satıp bu firmaya ödeyen insanlar var. Bunun karşılığında firma ev vereceğini söylüyor. Biz 7 ay önce dolandırıldığımızı anladık. Çünkü inşaat bir türlü ilerlemiyor. Daire teslimi yapılmıyor. Biz bunu görünce şüphelenmeye başladık. Ofislere gittik. O ara insanlar şirketin ofislerinin önünde tanışarak dolandırıldığını anlıyor. Bu defa hakkımız olan evlerimizi talep ettik. Şirket sahibi Turan Geçit ve Sedat Demir, ‘Biz de dolandırıldık, paramız yok’ diyor. Hepimiz mağduruz. 300’e yakın mağdur var. Ortada 60 milyon lira bir para var” ifadelerini kullandı.

“Şirket sahipleri paramızı dışarıda gezerek yiyorlar”

İHA'ya göre Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile Vali Davut Gül’den destek beklediklerini ifade eden Çiçek, “4 ay önce sayın valimiz bizi makamında ağırladı. Bizi cumhuriyet başsavcılığına yönlendirdi. Biz de gidip başvurumuzu yaptık ama 4 ayda tek bir adım ilerleme kaydedilmedi. Mağdurlar olarak özel avukatta tuttuk. Avukatımız savcılara sürecin hızlanması için uyarı yapıyor ama hareket yok. Şirket sahipleri Turan Geçit ve Sedat Demir, çok rahat bir şekilde geziyorlar. Sosyal medya hesabından paramızı nasıl yediklerini paylaşıyorlar. Biz de devlete ve adalete güveniyoruz. Ancak bizim sabrımız taşmak üzere, devlet bize sahip çıksın” diye konuştu.

#Gaziantep #inşaat firması #dolandırıcılık
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 09 Mayıs 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 36 78
2. Fenerbahçe 36 69
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 36 61
5. Alanyaspor 36 58
6. Karagümrük 36 56
7. Beşiktaş 36 55
8. Adana Demirspor 36 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Kasımpaşa 36 50
11. Hatayspor 36 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 36 44
15. Giresunspor 36 44
16. Gaziantep FK 36 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 36 34
19. Göztepe 36 28
20. Ö.K Yeni Malatya 36 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 34 66
3. Bandırmaspor 34 58
4. İstanbulspor 34 58
5. Erzurumspor 34 57
6. Eyüpspor 34 51
7. Tuzlaspor 34 49
8. Samsunspor 34 47
9. Keçiörengücü 34 47
10. Manisa Futbol Kulübü 35 46
11. Adanaspor 35 45
12. Denizlispor 34 45
13. Gençlerbirliği 34 45
14. Boluspor 34 44
15. Altınordu 34 42
16. Bursaspor 34 41
17. Kocaelispor 34 41
18. Menemen Belediyespor 34 38
19. Balıkesirspor 34 12
Takımlar O P
1. M.City 35 86
2. Liverpool 35 83
3. Chelsea 35 67
4. Arsenal 35 66
5. Tottenham 35 62
6. M. United 37 58
7. West Ham United 36 55
8. Wolverhampton Wanderers 35 50
9. Brighton 36 47
10. Crystal Palace 35 44
11. Aston Villa 34 43
12. Brentford 36 43
13. Newcastle 36 43
14. Leicester City 34 42
15. Southampton 36 40
16. Everton 34 35
17. Burnley 35 34
18. Leeds United 35 34
19. Watford 35 22
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 81
2. Barcelona 35 69
3. Sevilla 35 65
4. Atletico Madrid 35 64
5. Real Betis 35 58
6. Real Sociedad 35 56
7. Villarreal 35 53
8. Athletic Bilbao 35 52
9. Osasuna 35 46
10. Valencia 35 44
11. Celta Vigo 35 43
12. Rayo Vallecano 35 42
13. Espanyol 35 40
14. Elche 35 39
15. Getafe 35 37
16. Cadiz 35 35
17. Granada 35 34
18. Mallorca 35 32
19. Levante 35 29
20. Deportivo Alaves 35 28