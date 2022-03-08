Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Türkiye'ye geliyor!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un yarınki ziyaretinin ardından perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’in Türkiye’ye geleceğini açıkladı.
TÜRKİYE 08.03.2022, 15:20 08.03.2022, 15:49
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin 20'yi aşın devlet başkanıyla görüşmeler yaptığını, hala devam ettirdiğini söyledi.
Yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkyie'ye geleceğini hatırlatan Erdoğan, Perşembe günü de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in geleceğini söyledi.
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