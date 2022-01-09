Azerbaycan'dan Akçakale'de şehit olan askerler için taziye mesajı
Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.
TÜRKİYE 09.01.2022, 10:56
Hasanov mesajlarında, "Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde gerçekleştirilen hain terör saldırısı sonucu şanlı Türk ordusunun 3 askerinin şehit olması haberi beni derinden üzdü. Sizin acınız bizim acımızdır. Terörle mücadelede her zaman kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle sizi destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
Şehit askerlere Allah'tan rahmet dileyen Hasanov, şehit yakınlarının acısını paylaştığını kaydetti.
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