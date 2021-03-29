Azerbaycan - Türkiye arası kimlikle seyahatler 1 Nisan'da başlıyor

İki devlet tek millet anlayışı ile birbirine bağlı Azerbaycan ve Türkiye arasındaki ilişkilerde yeni bir adım daha atıldı.

İki ülke arasında 10 Aralık 2020'de imzalanan kimlikle seyahat protokolünün iç onay süreçleri tamamlandı.

1 NİSAN'DAN İTİBAREN KİMLİKLE SEYAHAT BAŞLIYOR

Söz konusu protokol, 1 Nisan'da yürürlüğe girecek. Bu tarihten itibaren Azerbaycan ve Türk vatandaşları, iki ülke arasındaki doğrudan seyahatlerde yeni tip kimliklerini kullanabilecek.

"GÜÇLÜ KARDEŞLİK BAĞLARINI DAHA DA PEKİŞTİRECEKTİR"

Konuya ilişkin Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kimlikle Seyahat Protokolü’nün iç onay süreci her iki ülke bakımından sonuçlanmıştır. Söz konusu Protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir.

Böylelikle, iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir.

Can Azerbaycan’la 1 Nisan 2021 tarihi itibariyle hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki “iki devlet, tek millet” söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir."