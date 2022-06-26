Azra’nın ölümüne neden olan alkollü sürücü tutuklandı
Çarpışan araçların sürüklenerek kaldırımdaki hamile kadın, baba ve bebek arabasına çarpması sonucu 10 aylık Azra bebeğin hayatını kaybettiği kazada, alkollü sürücü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesine bağlı Şemikler Mahallesi’nde Hüseyin K. (59) idaresindeki 20 ACU 547 plakalı otomobil ile Ender B. (47) hakimiyetindeki 20 ABH 046 plakalı minibüs çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle araçlar kaldırımda bulunan hamile olan Kumral Ö. (34), baba Ömer F.B. (46) ve bebek arabasında bulunan 10 aylık kızı Amine Azra Bakan’a çarptı.
Sürücü alkollü çıktı
Can pazarının yaşandığı olayda yayalar hastaneye kaldırıldı, araçlardaki Z.Ö. (13) ve Y. G. (7), H.Ö. (36), G.G. (33) ve O.G. (33) hafif şekilde yaralandı.
Sürücüler gözaltına alınırken, minibüsün kullanıcısı Ender B.’nin ise 1.57 promil alkollü olduğu ortaya çıktı.
Minik Azra hayatını kaybetti
Servergazi Hastanesine kaldırılan Amine Azra bebekten ise kısa süre sonra acı haber geldi.
Bebeğin doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Tutuklandı
İşlemleri tamamlanan minibüs sürücüsü ise adliyeye sevk edildi.
Ender B., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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