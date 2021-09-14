Baba 2 kızına cinsel istismarda bulundu

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Hilal Mahallesi’nde, 2'si erkek 4 çocuk babası işsiz Serkan E.’nin (42), 9 yıl önce büyük kızı Ecem B.'ye (19) cinsel istismarda bulunmaya başladığı, 4 yıl süren istismar olayının Serkan E.'nin başka suçtan cezaevine girmesiyle son bulduğu öne sürüldü.

Anne Asya D. (36), durumun gerçek olmasına ihtimal vermeyerek Ecem B.’yi doktora götürdü. Bir süre psikiyatri tedavisi gören Ecem B., kaçarak yaptığı evlilikle evden uzaklaştı.

Serkan E., tahliye olmasının ardından bu kez küçük kızı Sıla E.’ye (15) cinsel istismarda bulundu. Bu süre içerisinde eşi askere giden Ecem B. de babaevine geri döndü.

TARTIŞMA ÇIKTI

Sıla E. başından geçenleri annesi Asya D.’ye anlattı. Kardeşinin yaşadıklarını duyan Ecem B. de kendi yaşadıklarını hatırlatınca Asya D., ses kayıt cihazı alarak kızı Sıla E.’nin üzerine yerleştirdi.

Bir süre sonra yeniden cereyan eden istismar olayı, kayıt cihazı ile kaydedildi.

Boşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan Asya D., 7 Eylül'de kayıtları dinledikten sonra Serkan E. ile tartıştı. Asya D., evde bulunan tabancayla Serkan E.'ye ateş eti.

BABA YARALANDI, ANNE TUTUKLANDI

Serkan E., ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Asya D. ise gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA KAMPANYA BAŞLATILDI

Asya E.'nin avukatı Abdi Yaşar, sosyal medyada şüphelinin serbest kalması için #asyatutuksuzyargılansın başlığıyla kampanya başlattı.

Serkan E. hakkında, 'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'öz çocuğuna cinsel istismarda bulunma' suçlarından, suç duyurusunda bulunuldu.

“EĞER SÖYLERSEN ANNEN, KARDEŞLERİN ÖLÜR DİYORDU”

Soruşturma kapsamında alınan ifadelerde olayın detayları ortaya çıktı. Ecem B.'nin ifadesinde, şu sözleri kaydettiği öğrenildi:

“Annem ve babam boşanmasına rağmen birlikte yaşıyordu. Babam beni de taciz etti. Yaklaşık 9 yıl önce bu olay başladı. Bu olay 4 yıl sürdü. Cinsel birliktelik olmuyordu. Annem böbrek hastası. Eğer söylersen 'Annen ölür, kardeşlerini öldürürüm' diyordu. Korkudan bir şey anlatamadım.

“ÜÇÜNÜZ BENİM İSTEDİĞİMİ YAPACAKSINIZ DEDİ”

7 Eylül'de annem kaydı dinledi. Ses kayıtlarında kardeşim Sıla, 'git başımdan artık' diyordu. Ve yine kayıtlarda babamın kardeşimi taciz ettiği vardı. Annem bu sesleri duyunca babamın bulunduğu odaya girdi. Diğer 2 kardeşim uyuyordu. Sadece annem, babam, ben ve Sıla ayaktaydık. Annem ve babam tartışmaya başladı. Annem 'Bunu nasıl yaparsın' dedi. Babam ise 'Madem öğrendin kabulleneceksin. Büyük kızın eşinden boşanacak. Üçünüz benim istediğimi yapacaksınız' dedi. Bunun üzerine annem 'Karakola gideceğim' dedi. Ardından annemin 'Bırak saçımı' dediğini duydum. Sonrasında silah sesi duyuldu.”

“ÜÇÜNÜZ DE KUMA OLURSUNUZ”

Asya D.'nin ise şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

“Ecem B.'nin yıllar önce bana bu tarz konulardan bahsettiğinden küçük kızım Sıla E.'nin haberi yoktu. Duyduklarımdan sonra aynı şeyleri anlatmalarının tesadüf olmadığını düşündüm. Ses kayıt cihazı aldım. Kızımın iç çamaşırının içine dikerek yerleştirdim. Eğer ki baban yine aynı şeyleri yaparsa tuşuna bas, çalıştır dedim. Böyle yapmamın nedeni, gerçekten böyle bir durum varsa polise giderek şikayetçi olma istediğimdendir. Ses kaydını yapmış ama utandığından hemen verememiş. Olay günü dinlediğim ses kaydında 'Ecem B ile yaşayamadığımı senle yaşadık. Neydik ne olduk' diyordu. Serkan, üçümüze bakarak. 'Madem öğrendin. O zaman üçünüz de kuma olursunuz, aynı anda ilişki yaşarız' dedi. Polise şikayet edeceğimi söyledim. Saçımı çekip beni fırlattı. Yere düştüm. Kalkınca aynanın önünde eşime ait silahı aldım. Ateşledim."

“YAKLAŞIK 20 SAATLİK SES KAYDI MEVCUT”

Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) ifadesi alınan Sıla E., büyükannesine teslim edildi. Konuyla ilgili konuşan Asya D. ve Sıla E.'nin avukatı Abdi Yaşar, Serkan E.'nin çocuğunu fırsat bulduğu her yerde istismar ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bu çocuk yaşadıkları sonrası içine kapandı. Arkadaşlarıyla oturamıyor, yemek yiyemiyor. İstismarın yer aldığı ses kaydını dinlediğinizde insan olarak tüyleriniz diken diken oluyor, yüreğiniz yanıyor. Arabada, kızı zorla öpmeye çalışıyor. Çocuğa söylediği sözler var. Yaklaşık 20 saatlik ses kaydı mevcut. Artık toplum olarak bunları kaldırabilecek gücümüz ve enerjimiz kalmadı.”

“BABA İÇİN ADALET MEKANİZMASI HIZLI KULLANILSIN”

Asya D.'nin, Serkan E.'ye şikayetçi olacağını söylemesi üzerine darba uğradığını, bunun üzerine odadaki silahı alıp hedef gözetmeden havaya ateş edip sokağa kaçtığını söyleyen avukat Yaşar, "Türkiye için hassas bir konu. Türkiye'nin arkamızda olacağını biliyoruz. Bu nedenle sosyal medyada kampanya başlattık. Küçük kızı istismar eden baba için adalet mekanizması hızlı kullanılsın. Çocuk şu an psikoloğa gitmeye başladı, psikolojisi çok kötü durumda.” dedi.