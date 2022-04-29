Baba dehşeti: Eşini ve oğlunu öldürdü

Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Çerçioğlu köyü Karayusuflar Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ömer Sevimli nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı eşi Ayşe Sevimli (48) ve oğlu Mehmet Sevimli (20) ile tartıştı.

Tabanca ile oğlu ve eşini vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer Sevimli yanında bulundurduğu tabanca ile eşi Ayşe Sevimli ve oğlu Mehmet Sevimli’ye kurşun yağdırdı.

Kurşunların hedefi olan anne Ayşe Sevimli olay yerinde hayatını kaybederken, oğlu Mehmet Sevimli ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mehmet Sevimli de hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçtı

Cinayet zanlısı baba Ömer Sevimli olay yerinden kaçarken, jandarma ekipleri zanlıyı yakalama çalışması başlattı.