banner86

banner85

Baba ile oğlunu dolandırdı

Kendisinden giysi isteyen Mehmet Öztürk'e, para yardımı yapacağını söyleyip, adına kredi oluşturup 70 bin lirayı başka hesaba aktaran Sadettin Özbay'a 3 yıl 4 ay hapis ve para cezası verildi.

TÜRKİYE 11.04.2022, 11:51
Baba ile oğlunu dolandırdı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Mehmet Öztürk, bahçıvan olarak çalıştığı sitede yaşayan ve kendisini subay olarak tanıtan Sadettin Özbay ile tanıştı.

DHA'nın haberine göre; Mehmet Öztürk, kendisine, "Sana yardım etmek istiyorum" diyen Özbay'a giysi ihtiyacı olduğunu söyledi.

Ancak Özbay, Öztürk'e para yardımında bulunmak istediğini belirtip, banka hesap numarası istedi. Oğlu Şervan Öztürk'e de haber verip yanına çağıran Mehmet Öztürk, şüpheliye hesap ve kimlik bilgilerini verdi.

Yüklü miktar parayı başka hesaba aktardı

Öztürk adına hesap açarak kredi oluşturan Sadettin Özbay, parayı başka hesaba aktardı. Adına, yüklü miktarda kredi başvurusu olduğu ve başkasına para aktarıldığını öğrenen Mehmet Öztürk ile oğlu Şervan Öztürk, şüpheliden şikayetçi oldu.

Gözaltına alınan Özbay, çıkartıldığı mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Duruşmaya cezavinden katıldı

Hakkında, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan Sadettin Özbay'ın yargılanmasına devam edildi. Karar aşamasına gelen duruşmaya sanık Sadettin Özbay, bir başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Bursa da kendisini subay olarak tanıtıp baba ile oğlunu dolandırdı #1

Kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan sanıktan şikayetçi oldu

Tarafların avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, şikayetçi olarak ifade veren Mehmet Öztürk, sanığın, kendilerine yardım vaadiyle yaptığı banka işlemleri üzerinden, oğlu adına 70 bin lira para aktardığını, 2 bin lira da başkasının hesabına aktardığını söyledi. Öztürk, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan sanıktan şikayetçi olduğunu belirtti.

"Ben bu şahısları kesinlikle dolandırmadım"

Duruşmada son sözü sorulan Sadettin Özbay, daha önce verdiği ifadesini tekrarlayıp, hesabı şikayetçinin istediği üzerine açtığını belirterek, "Ben bu şahısları kesinlikte dolandırmadım. Sadece 50 bin lira ile 23 bin lira onay sunulmuş kredi başvurusu vardı. Kendilerine sorduğumda bana 'onayla' demişlerdi. Bu işlem için 5 bin ile 7 bin lira işlem parası kesildi. Ayrıca programı onların isteğiyle yükledim. Onlar dolandırdığını düşündüler, korktular. Çocuk da benim çantama ve telefonuma el koydu. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

4 yıl hapisle 200 gün adli para cezası

Mahkeme heyeti, toplanan deliller sonucunda sanık Sadettin Özbay hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan önce 4 yıl hapis ile 200 gün adli para cezası verdi.

Cezanın 8 taksitle ödenmesine karar verildi

Heyet, daha sonra cezada 'iyi hal' indirimi yapıp, hapis cezasını 3 yıl 4 aya, adli para cezasını da 166 güne indirdi. Adli para cezası günlüğü 20 liradan 3 bin 320 liraya çevrilirken, paranın da 8 eşit taksitle ödenmesine karar verildi.

Bursa da kendisini subay olarak tanıtıp baba ile oğlunu dolandırdı #2

#Baba
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 11 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22