Baba-oğul evlerinde ölü bulundu
Antalya'da bir süredir haber alınamayan baba ve oğul evde ölü olarak bulundu. Uyuşturucu bağımlısı gencin babasını öldürüp, intihar ettiği düşünülüyor.
TÜRKİYE 19.04.2021, 15:33
Aydoğmuş Mahallesi 1344 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında oturan Osman P. (65) e uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ileri sürülen oğlu Seyit Ali P.'den (22) haber alamayan yakınları, saat 09.00 sıralarında evlerine geldi. Yakınları eve girdiğinde baba ve oğlunun cansız bedenleriyle karşılaştı.
İNTİHAR ETMİŞ OLABİLİR
İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptıkları inceleme sonucu ilk belirlemelere göre Seyit Ali P.'nin babasını öldürüp, intihar ettiğini değerlendiriyor. Olay yerine yapılan incelemenin ardından baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga konuldu.
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