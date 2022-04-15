Baba- oğul, husumetlisini sokak ortasında vurdu
İzmir'in Bornova ilçesinde Ercan D. ve babası Fırat D., 24 yaşındaki husumetlileri Şeyhmus Çekin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Saat 16.00 sıralarında İzmir'in Bornova ilçesi Doğanlar Mahallesi 1590 sokakta meydana gelen olayda, hurdacılık yapan Ercan D. ve babası Fırat D., aralarında daha önceden husumet bulunan Şeyhmus Çekin ile evinin önünde tartışmaya başladı.
Baba-oğul pompalı tüfekle vurdu
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğü olayda baba- oğul evlerine gidip pompalı tüfekle geri geldi. İddiaya göre Ercan D., pompalı tüfekle Çekin'e ateş ederek yaraladı. Ercan D. ve babası kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Hayatını kaybetti
Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından Çekin'i Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesine kaldırdı. Çekin, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çekin'in cesedi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Öte yandan, Çekin'in ölüm haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirirken, polis hastanede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kaçan şüpheliler Ercan D. ve babası Fırat D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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