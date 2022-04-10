Baba-oğul tartışması: 1 ölü

Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi'nde otomobil içerisinde konuşan Barış S. (32) ile baba Murat S. (58), bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı.

Öfkeli baba satırla oğlunu katletti

Baba Murat S., tartışmanın alevlenmesiyle yanında bulunan satırla oğlunun kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını Barış S.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç adamın cansız bedeni otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Gözaltına alındı

Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Barış S.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürüldü.