Baba tartıştığı oğlunu öldürdü

Aydın’ın Karacasu ilçesi Esençay Mahallesi Yukarı Esençay mevkisinde bir araya gelen Ümit Çaka, oğlu Orhan Çaka ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Tüfekle öldürdü

Tartışma esnasında iddiaya göre psikolojik tedavi gören Ümit Çaka, tüfekle oğlu Orhan Çaka'ya ateş ederek öldürdü.

Ardından tüfeği kendi yönelten baba Çaka intihar etti.

Soruşturma başlatıldı

Göre silah seslerini duyarak bölgeye gelen vatandaşlar, baba ve oğlunun cansız bedeni ile karşılaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Cansız bedenler otopsi için morga kaldırılırken, ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.