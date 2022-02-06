Baba ve küçük kızına silahlı saldırı!
Adana'da 9 yaşındaki kızının da içinde bulunduğu otomobille evine giden 37 yaşındaki şahıs, silahlı saldırıya uğradı. Baba sürücü koltuğunda yaşamını yitirirken, kızı ise kolundan yaralandı.
TÜRKİYE 06.02.2022, 22:40
Çukurova ilçesinde Ahmet Sapmaz Bulvarı'nda, kızı B.E'nin (9) de bulunduğu otomobiliyle evine giden Kaya E. (37), konutlarının bulunduğu siteye aracıyla girdiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
KIZI KOLUNDAN YARALANDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kaya E'nin sürücü koltuğunda hayatını kaybettiğini, kızı B.E'nin de kolundan yaralandığını belirledi. B.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Olayı duyarak bölgeye giden baba ve kızının yakınları, gözyaşı döktü. Polis, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Namaz Vakti 07 Şubat 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|24
|57
|2. Konyaspor
|23
|48
|3. Adana Demirspor
|24
|40
|4. Alanyaspor
|24
|39
|5. Başakşehir
|23
|37
|6. Fenerbahçe
|24
|37
|7. Beşiktaş
|24
|37
|8. Hatayspor
|24
|36
|9. Gaziantep FK
|23
|35
|10. Kayserispor
|24
|34
|11. Karagümrük
|24
|33
|12. Sivasspor
|24
|31
|13. Galatasaray
|24
|28
|14. Kasımpaşa
|24
|27
|15. Göztepe
|24
|27
|16. Giresunspor
|24
|26
|17. Antalyaspor
|24
|25
|18. Rizespor
|24
|22
|19. Altay
|24
|21
|20. Ö.K Yeni Malatya
|23
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|22
|48
|2. Ümraniye
|22
|45
|3. Erzurumspor
|22
|41
|4. Bandırmaspor
|22
|39
|5. Eyüpspor
|21
|37
|6. İstanbulspor
|21
|36
|7. Samsunspor
|21
|34
|8. Adanaspor
|22
|32
|9. Manisa Futbol Kulübü
|22
|28
|10. Tuzlaspor
|21
|27
|11. Keçiörengücü
|22
|27
|12. Menemen Belediyespor
|22
|26
|13. Gençlerbirliği
|22
|26
|14. Boluspor
|19
|24
|15. Kocaelispor
|21
|24
|16. Bursaspor
|21
|23
|17. Altınordu
|22
|22
|18. Denizlispor
|22
|20
|19. Balıkesirspor
|21
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|23
|57
|2. Liverpool
|22
|48
|3. Chelsea
|24
|47
|4. M. United
|22
|38
|5. West Ham United
|23
|37
|6. Arsenal
|21
|36
|7. Tottenham
|20
|36
|8. Wolverhampton Wanderers
|21
|34
|9. Brighton
|22
|30
|10. Leicester City
|20
|26
|11. Aston Villa
|21
|26
|12. Southampton
|22
|25
|13. Crystal Palace
|22
|24
|14. Brentford
|23
|23
|15. Leeds United
|21
|22
|16. Everton
|20
|19
|17. Norwich City
|22
|16
|18. Watford
|21
|15
|19. Newcastle
|21
|15
|20. Burnley
|19
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|23
|51
|2. Sevilla
|23
|47
|3. Real Betis
|23
|40
|4. Barcelona
|22
|38
|5. Atletico Madrid
|22
|36
|6. Villarreal
|23
|35
|7. Real Sociedad
|22
|35
|8. Athletic Bilbao
|22
|31
|9. Rayo Vallecano
|22
|31
|10. Celta Vigo
|23
|30
|11. Valencia
|23
|30
|12. Osasuna
|23
|29
|13. Espanyol
|22
|27
|14. Elche
|23
|26
|15. Getafe
|23
|25
|16. Granada
|23
|25
|17. Mallorca
|22
|23
|18. Cadiz
|23
|18
|19. Deportivo Alaves
|23
|17
|20. Levante
|22
|11