Babaannemi evden atamazlar dedi, kendini testere ile kesti!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Şems Sokakta meydana gelen olayda, iddiaya göre birlikte yaşadıkları babaannesinin, ailesi tarafından istenmediğini öğrenen Mehmet Ö., anne ve babası ile tartıştı. Anne ve babası akraba ziyareti için evden ayrıldıktan sonra duruma sinirlenen Mehmet Ö., eline geçirdiği bıçak ve testereyle kendini eve kilitledi.

KENDİNİ YARALAYACAĞINI SÖYLEDİ

Gürültü seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarıyla olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler Mehmet Ö.'yü ikna etmek için çalışma başlattı. Ekiplerin evden çıkartmaya çalıştığı Mehmet Ö., teslim olmayacağını ve kendisini yaralayacağını söyledi.

"KİMSE BABAANNEMİ KAPININ ÖNÜNE KOYAMAZ"

Polisin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonucu Mehmet Ö. ikna edildi. Gözaltına alınan Mehmet Ö., polis aracına bindiği sırada, "Benim aileme canım feda. Eşi için anasını kapının önüne koyan babam da olsa affetmem. Babaannemi kimse kapının önüne koyamaz" dedi.