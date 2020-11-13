Babacan iktidarı sert sözlerle eleştirdi: yeni sistem Cumhurbaşkanlığı makamını yok etti

Berat Albayrak'ın istifa etmesinin ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda düzenlenen devir teslim törenine katılmadığını da hatırlatan Babacan "Kime güvenip devir teslime gelmiyorsun?" diye sordu.

Babacan'ın açıklamaları şöyle:

"'Şahtı, şahbaz oldu' derler ya... Fiili kötü yönetim yetmedi, tek kişinin ağzına bakmak kurumsallaştı.

İl Kültür Müdürünü, partisinin gençlik kolları başkanını o atıyor; Merkez Bankası para politikasını o dikte ediyor; çay fiyatını o belirliyor.

Akraba kayırmacılığı iflas etti, basını sansürleme işgüzarlığı iflas etti, halkımıza yoksulluğu dayatan beceriksiz ekonomi politikası iflas etti. Evet; Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi iflas etti.

Bu yeni sistem Cumhurbaşkanlığı makamını yok etti. Şu an o koltukta oturan kişi; parti genel başkanlığı, belediye başkanlığı, hatta genel müdürlük, daire başkanlığı yapmaktan Cumhurbaşkanlığı yapmaya vakit bulamıyor.

Milyarlarca dolar harcanmasına rağmen S400'ler de F35'ler de kullanılamıyor. Hem parayı kaybet, hem füzeleri kaybet, hem savaş uçaklarını kaybet. Bu hükümetin politikası; kaybet-kaybet.

Bir müsteşar değişse devir teslim olurdu. Şimdi görevi bırakan bakan kime güvenip de gelmiyor devir teslime? Hala "arkam sağlam" diyor. Demek ki bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok.

Senelerdir yargıya talimat veren bir hükümet yokmuş gibi, ilgili bakan hakimlere "Anayasa'ya bağlı kalın" demiş. İşin en başındaki kendisini Anayasa'yla bağlı hissetmiyor."

BERAT ALBAYRAK DEVİR TESLİME KATILMADI

8 Kasım'da sosyal medya paylaşımı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa eden Berat Albayrak yerine atanan Lütfi Elvan, gazetecilere yaptığı ilk açıklamasında Albayrak'ın devir teslime katılmayacağını açıklamıştı.

"Berat Bey'in sağlık problemleri nedeniyle devir teslim törenini gerçekleştiremeyeceğiz" diyen Elvan, Albayrak ile telefonda görüştüklerini belirterek "Hizmetlerinden dolayı teşekkür ettik. O da bize görevimizden dolayı başarılar diledi" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN GÜL'DEN 'ANAYASA' ÇIKIŞI

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün, dün yaptığı "Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Yargı konjonktüre, birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka, Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur" açıklaması dikkat çekmiş, Gül'ün açıklamaları sosyal medyanın da gündemine oturmuştu.

'Anayasa' vurgusu yapan Gül şunları kaydetmişti: "Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra bakmaz, yargı birilerinin dediğine bakmaz. Yargı dosyaya, vicdanına, hukuka Anayasa'ya bakar. Bizim beklentimiz budur. O yüzden adalet yerini bulsun ne olursa olsun yargı mensuplarının yanında HSK vardır, bu millet vardır. Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak vicdanınıza göre karar verin ve 83 milyon huzur içerisinde geleceğe daha güvenle baksın. Bu konuda bütün hakim ve savcıların, adalet sisteminin yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz."