Babadan miras beyaz önlüğüyle içli köfte satıyor

80'li yıllarda memleketi Kahramanmaraş’tan göçtüğü İstanbul'da eşinin yaptığı içli köfteleri, hiç çıkarmadığı kravatı ve beyaz önlüğüyle müşterilerine sunan ve zamanla kentin sembol isimlerinden biri haline gelen "Ali Baba"nın oğlu Mustafa Topçuoğlu, babasından devraldığı işi büyük bir gururla sürdürüyor.

35 yıldır bu işi yapan Kahramanmaraşlı Mustafa Topçuoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde damak tadı tutkunlarının yakından bildiği Sabırtaşı içli köfte sokak lezzeti olarak Beyoğlu’nun simgelerinden biri haline getirdi.

İstanbul’un 101 lezzeti içinde 8 yıldır birinciliğini koruyup İstanbul Ödülü alan sabır taşı içli köfte yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden lezzet tutkunlarının akınına uğradı.