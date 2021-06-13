Babadan miras beyaz önlüğüyle içli köfte satıyor
Eşinin yaptığı içli köfteleri satarak ailesinin geçimini sağlayan ve zamanla Beyoğlu'nun sembol isimlerinden biri haline gelen "Ali Baba"nın oğlu Mustafa Topçuoğlu, babasından miras kalan işini seyyar büfesinde ve lokantada sürdürüyor.
TÜRKİYE 13.06.2021, 14:10 13.06.2021, 16:43
80'li yıllarda memleketi Kahramanmaraş’tan göçtüğü İstanbul'da eşinin yaptığı içli köfteleri, hiç çıkarmadığı kravatı ve beyaz önlüğüyle müşterilerine sunan ve zamanla kentin sembol isimlerinden biri haline gelen "Ali Baba"nın oğlu Mustafa Topçuoğlu, babasından devraldığı işi büyük bir gururla sürdürüyor.
35 yıldır bu işi yapan Kahramanmaraşlı Mustafa Topçuoğlu, Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde damak tadı tutkunlarının yakından bildiği Sabırtaşı içli köfte sokak lezzeti olarak Beyoğlu’nun simgelerinden biri haline getirdi.
İstanbul’un 101 lezzeti içinde 8 yıldır birinciliğini koruyup İstanbul Ödülü alan sabır taşı içli köfte yasakların kalkmasıyla birlikte yeniden lezzet tutkunlarının akınına uğradı.
31°
az bulutlu
Namaz Vakti 13 Haziran 2021
|İmsak
|03:17
|Güneş
|05:03
|Öğle
|12:37
|İkindi
|16:30
|Akşam
|20:01
|Yatsı
|21:40
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|40
|84
|2. Galatasaray
|40
|84
|3. Fenerbahçe
|40
|82
|4. Trabzonspor
|40
|71
|5. Sivasspor
|40
|65
|6. Hatayspor
|40
|61
|7. Alanyaspor
|40
|60
|8. Karagümrük
|40
|60
|9. Gaziantep FK
|40
|58
|10. Göztepe
|40
|51
|11. Konyaspor
|40
|50
|12. Başakşehir
|40
|48
|13. Rizespor
|40
|48
|14. Kasımpaşa
|40
|46
|15. Malatyaspor
|40
|45
|16. Antalyaspor
|40
|44
|17. Kayserispor
|40
|41
|18. Erzurumspor
|40
|40
|19. Ankaragücü
|40
|38
|20. Gençlerbirliği
|40
|38
|21. Denizlispor
|40
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|34
|70
|2. Giresunspor
|34
|70
|3. Samsunspor
|34
|70
|4. İstanbulspor
|34
|64
|5. Altay
|34
|63
|6. Altınordu
|34
|60
|7. Ankara Keçiörengücü
|34
|58
|8. Ümraniye
|34
|51
|9. Tuzlaspor
|34
|47
|10. Bursaspor
|34
|46
|11. Bandırmaspor
|34
|42
|12. Boluspor
|34
|42
|13. Balıkesirspor
|34
|35
|14. Adanaspor
|34
|34
|15. Menemenspor
|34
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|34
|30
|17. Ankaraspor
|34
|26
|18. Eskişehirspor
|34
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|38
|86
|2. M. United
|38
|74
|3. Liverpool
|38
|69
|4. Chelsea
|38
|67
|5. Leicester City
|38
|66
|6. West Ham
|38
|65
|7. Tottenham
|38
|62
|8. Arsenal
|38
|61
|9. Leeds United
|38
|59
|10. Everton
|38
|59
|11. Aston Villa
|38
|55
|12. Newcastle
|38
|45
|13. Wolverhampton
|38
|45
|14. Crystal Palace
|38
|44
|15. Southampton
|38
|43
|16. Brighton
|38
|41
|17. Burnley
|38
|39
|18. Fulham
|38
|28
|19. West Bromwich
|38
|26
|20. Sheffield United
|38
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|38
|86
|2. Real Madrid
|38
|84
|3. Barcelona
|38
|79
|4. Sevilla
|38
|77
|5. Real Sociedad
|38
|62
|6. Real Betis
|38
|61
|7. Villarreal
|38
|58
|8. Celta de Vigo
|38
|53
|9. Granada
|38
|46
|10. Athletic Bilbao
|38
|46
|11. Osasuna
|38
|44
|12. Cádiz
|38
|44
|13. Valencia
|38
|43
|14. Levante
|38
|41
|15. Getafe
|38
|38
|16. Deportivo Alaves
|38
|38
|17. Elche
|38
|36
|18. Huesca
|38
|34
|19. Real Valladolid
|38
|31
|20. Eibar
|38
|30
Günlük GazetelerTümü