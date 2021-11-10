Babanın, oğluna isyanı: Verin bir tabanca da sıkayım, ben de insanım

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptılar. Uygulama sırasında şüphelenilen 38 RV 828 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki sürücü ve 3 yolcu genç, araçtan indirildi. Ekipler şahıslar üzerinde arama yaptılar.

PARA CEZASI KESİLDİ

Şahıslardan Soner U. (25) üzerinde uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Yapılan incelemede sürücü Berat K'nın (24) sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

BABA OĞLUNA İSYAN ETTİ

Uygulama noktasına gelen sürücünün babası Osman K, oğluna isyan etti. Baba Osman K, "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabanca da ben sıkayım ya da sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil ya." dedi.

Sürücü ve üzerinden tabanca ile aparat çıkan Soner U. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.