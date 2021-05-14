Babası uyurken evi ateşe verdi!
Murat G. babası uyurken evlerini ateşe verirken, talihsiz adam ise alevlerin arasından kendi imkanları ile kurtuldu. Polis ekipleri her yerde evi ateşe vermesinin ardından kayıplara karışan şahsı arıyor.
Saat 03.30 sıraların İzmir'in Buca ilçesindeki Ufuk Mahallesinde bulunan tek katlı evde yangın çıktı. İddiaya göre, babasıyla birlikte yaşayan Murat G., babası Mehmet G.'nin uyuduğu sırada evini ateşe verdi, ardından olay yerinden kaçtı.
BABA KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU
Dumandan etkilenen Mehmet G. kendi imkanlarıyla evden çıkarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yoğun dumanlar tüm sokağı sararken, bölgeye ulaşan ekiplerin yoğun çabaları sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen Mehmet G. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi süren Mehmet G.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.
EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Bu arada yangının çıktığı evin bitişiğindeki binada oturan Mehmet G.'nin kardeşi Ahmet G. de dumandan etkilendi. Ahmet G.'ye olay yerinde bulunan sağlık ekibi tarafından oksijen desteği verildi. Yangında ev kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, olayın ardından kayıplara karışan Murat G.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
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