Babasını aldatan annesinin sevgilisini öldürmüştü!

Kadıköy'de 12 Ekim tarihinde gerçekleşen olayda iddiaya göre annesinin Kamuran Tün ile 20 yıl önce yasak aşk yaşadığını öğrenen Murat T. büyük şok yaşadı. İddiaya göre babası Hacı T. ve amcası Salih T.'nin Kamuran Tün'ü öldürmesi için azmettirdiği Murat T, Tün'ü bulmak için Duygu H.'den yardım istedi. Kamuran Tün'e beraber iş yapmak istediği yönünde mesaj atan Duygu H. de Tün'ün Irak'tan İstanbul'a gelmesini sağladı. Duygu H. ile Kamuran Tün'ün Kadıköy'de buluşmasının ardından Tün'ü takip eden Murat T. yolda yürüyen T.'yi defalarca bıçakladı. Tün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken olaya ilişkin Murat T., Hacı T., Salih T. ve Duygu H. gözaltına alındı.

'ÖLDÜRME DÜŞÜNCESİNİ ÜÇÜMÜZ KONUŞMADIK'

Şüpheli Murat T., ifadesinde darp edildiğini iddia ederek 'Maktulü üçümüzden biri öldürecek şeklinde bir beyanım var ise de bu beyan doğru değildir. Kamuran'ın öldürüleceğini aramızda konuşmadık. Ben İstanbul'a Kamuran'ı öldürme düşüncesiyle geldim' dedi.

ÖLDÜRDÜĞÜ ADAMIN GENÇLİĞİNİ ÇALDIĞINI İDDİA ETTİ

Murat T. ifadesinde Kamuran Tün'ün zihnini bulandırarak annesiyle yıllar önce ilişki yaşadığını öğrendiğini, bu nedenle annesiz büyüdüğünü, kendisinin aile huzurunun ve gençliğinin maktulün çaldığını düşündüğünü, bu sebeple İstanbul'a onu öldürme amacıyla geldiğini ancak öldürme amacının babasının, amcasının ya da Duygu A.'nın bilmediğini söyledi. 'Kendimi Facebook'tan kız ismiyle tanıtarak Kamuran'la iletişim kurdum, Irak'ta çalıştırmak üzere manikür işi yapacak bayan eleman aradığını gördüm' diyen Murat T., maktule yaklaşmak için bu durumu fırsat olarak düşündüğünü dile getirdi.

BABASINA GEZMEK İÇİN GİTTİKLERİNİ SÖYLEMİŞ

Silopi'deki bir arkadaşı aracılığıyla Tekirdağ'daki Duygu A. ile irtibat kurduğunu aktaran Murat T., babası Hacı T'ye cinayetten önce 'Gezmek için İstanbul'a gidelim' dediğini ve Maltepe'deki amcası Salih T.'nin yanına geldiklerini, ardından Duygu A.'nın da Kamuran Tün'ü o tarihte İstanbul'a çağırdığını anlattı. Olay günü ise Kadıköy'e babası, amcası ve Duygu A. ile birlikte gittiğini ve Duygu A. ile Tün'ün buluştuğunu anlattı.

'HESAP SORMAK İÇİN BIÇAKLADIM'

Şüpheli Murat T. 'Ben babama 'Biraz dolaşayım' dedim ancak babam beni takip etmiş. Duygu ile Kamuran'ın ayrılmasını bekledim. Kamuran'ı çarşıdan aldığım ekmek bıçağıyla sırtından bıçakladım. Kaç kere bıçakladığımı hatırlamıyorum. Sonrasında çevrede bulunanlar beni darp ettiği için hatırlamıyorum.

ALDATMA OLAYINI DEDEMİN CENAZESİNE GELMEYİNCE ÖĞRENDİM

Ben annem ve Kamuran ile ilgili olayı 5 ay önce dedemin öldüğü zaman babamın cenazeye gelmemesini sormam üzerine öğrendim. Babam bu olay nedeniyle insan içine çıkmıyormuş, sonrasında ben de bu olayın sıkıntısını yaşamaya başladım ve Kamuran'dan hesap sormaya karar verdim' ifadelerini kullandı.

BABADAN ŞOK İFADE: 'DEĞMEZ DEDİM AMA BENİ DİNLEMEDİ'

Edinilen bilgiye göre şüpheli Hacı T. ise hakimlik sorgusunda cinayetten haberi olmadığını iddia ederek 'Oğlum, Kamuran ile Facebook'tan kendisini kız olarak tanıtıp konuşmuş. Murat bana bunu Silopi'de söyledi. Ben de ona 'Oğlum boşver değmez' dedim ancak o beni dinlemedi, İstanbul'a gelmek istedi. Ben de oğlumu düşünerek kötü bir şey yapmasın diye geldim.

"YAPMA DEDİM DİNLEMEDİ"

Ben Duygu ile sonradan görüştüm, Ben Kamuran'ı olay günü çarşıda bulunuyorken öğrendim, 'Yapma' dedim ancak beni dinlemedi' dedi.

OĞLUNU AZMETTİRMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Şüpheli Hacı T., sorgusunun devamında 'Duygu ile Kamuran iş konuşması yapıyordu, oradan ayrıldılar. Baktığımda Murat'ı görmedim. Hemen arkasından bazı insanların bir yere koştuğunu görerek ben de gittim. Kamuran'ı yerde gördüm, Murat'ın da darp edilmiş olduğunu, kafasının kanadığını fark ettim' ifadelerini kullandı. Oğlunda bulunan bıçaktan haberi olmadığını iddia eden Hacı T., suçun işlenmesinde bir katkısı ya da azmettirmesi olmadığını vurguladı.

BULUŞMA PLANINDA KULLANILAN KADININ İFADESİ: "AĞLAMA VE ÇIĞLIK SESİ DUYDUM"

Maktulün öldürülmesiyle alakası olmadığını söyleyen şüpheli Duygu A. ise Murat T.'nin 'Bir alacağımız var' demesi üzerine 12 Ekim'de maktule 'İstanbul'a gel iş konuşuruz' dediğini, yeni telefon hattı almasını Murat T. istediğini, yurt dışına çıkmayı teklif ettikleri için bunu kabul ettiğini öne sürdü. Murat T. ve Hacı T.'nin Tekirdağ'a gelerek kendilerine 'Alacağımız var' dediğini, Tekirdağ'dan birlikte İstanbul'a geldiklerini, Kamuran Tün ile yaklaşık 5 saat zaman geçirdiğini, maktulle vedalaştıktan sonra bir ağlama ve çığlık sesi duyduğunu belirten şüpheli Duygu A. cinayetle ilgisi olmadığını söyledi.

DAYI SELÇUK B.'NİN İFADESİ: ADINI BİLE DUYMADIM!

Şüpheli Selçuk B. de maktulün adını hiç duymadığını, olayla alakası olmadığını ve Murat T.'deki bıçağı görmediğini iddia etti.

ŞÜPHELİ BABA-OĞUL TUTUKLANDI

İstanbul Anadolu 7. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgularının ardından şüphelilerden Hacı T. ile Murat T.'yi 'Töre saiki ile tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanırken Hakimlik, diğer şüpheliler Selçuk B. ve Duygu A.'nın tutuklanma talebini reddederek bu şüphelileri adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.