Babasını öldürüp jandarmaları yaralamıştı, Operasyondan görüntüler!

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öğrenilen E.B. (33) isimli şahıs, 2006 yılında öldürdüğü amcası Hüseyin B.'nin oğulları Hüseyin B. ve Cafer B. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüfeğine sarılan E.B. ateş ederek 2 kuzenini yaraladı. Bu sırada araya olayı ayırmaya çalışan Ali B., oğlunun ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

3'Ü JANDARMA 7 KİŞİYİ YARALAYIP ANNESİNİ REHİN ALDI

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipler, teslim ol çağrılarına ateş açarak karşılık veren E.B. ile çatışmaya girdi. Çatışmada 1 jandarma astsubay ve 2 uzman çavuş yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Annesi S.B.'yi rehin alan E.B., eve yaklaşmak isteyenlere rastgele ateş açmaya başladı. Bu sırada olay yerinden gelen Bayraktar köyü muhtarı Cevat T. ve kahvehane işletmecisi E.A. da isabet eden saçmalarla yaralandı.

5 SAAT ÇATIŞTI ÖZEL HAREKAT ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Çatışmanın sürmesi üzerine olay yerine çok sayıda özel hareket ekipleri, Jandarma Komutanlığı'na bağlı birlikler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen özel hareket polisleri, E.B.'nin olduğu evin etrafını sararak teslim olması için çağrı yaptı. Evde çok sayıda tüfek ve mermi bulundurduğu öğrenilen E.B. bir süre daha çatışmayı sürdürerek eve kimseyi yaklaştırmadı. Yaklaşık 5 saat süren rehine krizinin ardından anne S.B.'yi evden çıkaran özel harekat polisleri, yaralı saldırgan şahsı silahları ile birlikte teslim aldı.

SALDIRGAN ZIRHLI ARAÇLA BÖLGEDEN ÇIKARILDI

Rehin kalan anne S.B., ambulansla hastaneye kaldırılırken, zırhlı araca alınan saldırgan E.B. ise hastane kontrolü sonrasında Jandarma Karakoluna götürüldü. Olayda hayatını kaybeden baba Ali B.'nin cansız bedeni ise Cumhuriyet Savcısının incelemesi ardından cenaze aracı ile morga kaldırıldı. Jandarma ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.