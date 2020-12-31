Babasını sopayla döverek öldürdü

İzmir'de bulunan Harmandalı Mahallesi 8790/3 Sokak'ta yaşayan 38 yaşındaki Güney Karagöz, henüz bilinmeyen nedenle babası Mehmet Zeki Karagöz'e sopayla saldırdı.

Başına aldığı darbeler nedeniyle Mehmet Zeki Karagöz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA, MORGA KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, Mehmet Zeki Karagöz'ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Karagöz'ün cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Polis olayın ardından Güney Karagöz'ü gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.