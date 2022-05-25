Babasının aracını kaçıran genç ve kız arkadaşı hastanelik oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki genç, babasının aracını kaçırmanın bedelini ağır ödedi.

Yapay Şelale istikametinden çevreyolu istikametine ilerleyen A.D.’nin kullandığı 07 LF 272 plakalı otomobil, sağ şeritte kırmızı ışıkta beklerken, aniden sol tarafa dönmeye kalktı.

Ani manevra kaza getirdi

Bunun üzerine A.D.'nin aracı ve Burak Atasoy’un kullandığı 07 AKJ 089 plakalı otomobil çarpıştı.

16 yaşındaki şoför ve kız arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Çarpışmanın şiddetiyle yolun karşısındaki kaldırıma çıkıp, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü A.D. (16) ve otomobilde yolcu olarak bulunan kız arkadaşı A.D. (16) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ailesinden habersiz arabayı kaçırdığı ortaya çıktı

A.D.’nin otomobili evlerinin önünden anne ve babasının haberi olmadan kaçırdığı ve kız arkadaşıyla gezerken kaza yaptığı öğrenildi.