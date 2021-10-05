Babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde 13 yaşındaki çocuk, oynadığı babasına ait ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.

TÜRKİYE 05.10.2021, 14:55
Babasının av tüfeğiyle oynayan çocuk yaralandı

Yiğityolu Mahallesi'nde yaşayan A.M., evin yanındaki ahırda babası F.M.'ye ait ruhsatsız av tüfeğiyle oynamaya başladı.

Tüfeğin ateş alması sonucu sağ göğsünden ağır yaralanan A.M., yakınlarının yardımıyla Karayazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

13 yaşındaki çocuk, ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Burada müdahale edilen A.M.'nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

#Araştırma #Eğitim #Karayazı #Erzurum #AksuTV #AksuTVHaber
Yorumlar (0)
34°
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2021
İmsak 04:51
Güneş 06:12
Öğle 12:30
İkindi 15:57
Akşam 18:39
Yatsı 19:54
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 8 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Antalyaspor 8 8
15. Başakşehir 8 6
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Celta de Vigo 8 7
16. Cádiz 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1