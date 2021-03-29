Babasının kemiklerini 27 yıl sonra buldu!

1993 yılında 14 yaşındayken Siirt’in Kurtalan ilçesinde PKK tarafından kaçırılan Talat Minaz, 5 ay örgütün yanında kaldıktan sonra yakaladığı ilk fırsatta kaçmayı başarıp güvenlik güçlerine teslim oldu.

Evine dönen Talat Minas'ın bir süre sonra ise babası kayboldu.

ÖRGÜTTEN KAÇINCA BABASI ÖLDÜRÜLDÜ

Minas yıllardır babasını ararken 8 ay önce, 1995’te teslim olan Kurtalanlı O.C. isimli bir PKK’lının ifadesine ulaştı.

Terörist ifadesinde, Minaz’ın babası İbrahim Minaz’ın örgüt tarafından kaçırıldığı, Şeyh Ömer Dağı’nda kurulan sözde mahkemede sorgulanıp, işkenceyle öldürülerek infaz edildiği belirtildi.

GÖMDÜKLERİ YERDEN KEMİKLERİNİ ÇIKARDI

Cezaevindeki teröriste mektupla ulaşan Talat Minaz, babasının Şeyh Ömer Dağı’nda su kuyusunun yakınlarına gömüldüğünü öğrendi. Savcılığa yapılan başvuru sonrasında mektupta belirtilen yerde yapılan kazılarda kemik parçalarının yanı sıra ayakkabı ve pantolon gibi eşyalar bulundu.

Bulunan kemikler, İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, savcılık ilk olarak Adli Tıp'tan, kazılarda çıkan kemiklerin ne kemiği olduğunun tespit edilmesini istedi. Aile, yaklaşık üç aydır Adli Tıp'tançıkacak sonucu bekliyor.

"BİZİ TOPLAYA TOPLAYA GÖTÜRDÜLER"

Yaşanan olayların ardından açıklama yapan Minaz, "Liseye gidiyordum. O zamanlar terör olayları hızlıydı. Özellikle benim yaşadığım bölgede sıkıntılıydı. Okul çıkışı bir arkadaşımla beraber bir köye gittik. Başka bir arkadaşımızın evine geceyi orada geçirmek için. Fakat sonra bir baktık köylüler bizi PKK’ya satmış haberimiz yoktu tabii. Bizim için bunlar milisler ve dağa çıkmak istiyorlar diye söylemde bulunmuşlar. Oradan bizi alarak Gabar Dağı'na götürdüler. Ama biz gidene kadar tabii 5-6 kişi olduk. Toplaya, toplaya götürdüler. Bizi ilk olarak Gabar Dağı'na götürdüler. Sonrasında bölgemizi değiştirip Eruh tarafına geçirdiler. 50-60 kişilik bir grupla Kilis tarafına geçecektik. O sırada Eruh’da bekleme yaptık 15-20 gün. O sırada fırsat bulup ben de yakın bir karakola kaçıp teslim oldum. Ondan sonra tabii beni tutukladılar cezaevi süreci vardı. İki ay yattım içeride. Üstümde bir eylem olmadığı için ve yaşımın da küçük olması sebebiyle cezam 2 ayda bitti ve çıktım. Çıktıktan 18 gün sonra örgüt bu sefer babamı kaçırdı. Sonrasında bizi yıllarca kandırdılar. Sürekli bugün gelecek, yarın gelecek, ölmedi deyip oyaladılar. Sonradan öğrendik ki ilk 10 gün içerisinde babamı şehit etmişler. Yıllarca hep aradık. Ama hep oyalandık.’’ dedi.

"AİLECEK PSİKOLOJİMİZ BOZULDU"

Olayın ardından ailesinin kendisini batıya gönderdiğini belirten Minaz, "Ben 1995 yılından beri dışarıdayım. Babamın olayından sonra ailem hemen beni o bölgeden gönderdi. Mersin'e geldim. Sonrasında Marmaris en son olarak da İzmir. Biz annem ve erkek kardeşimle beraber 2014 yılında valilikten ve savcılıktan gene arama izni alarak babamı aramaya gittik. Eve geldik bulamadık. Yemeğe oturduğumuz sırada kız kardeşim olaylardan etkilendiği için kendini camdan atarak intihar etti. Daha ne olsun kız kardeşim gitti. Ben gittim, babam gitti. Kardeşlerimin hepsinin psikolojisi bozuldu. Yıllardır o acı içimizde çekiyoruz. Annem de aynı şekilde yıllardır aynı acıyı çekiyor o da yaşlandı. Ölmeden babamı bulup cenaze namazını kılarak defnedelim istiyoruz. Evlat olarak görevimizi yerine getirmek istiyoruz." dedi.