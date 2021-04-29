Babasının otomobil ile çarptığı küçük kız hayatını kaybetti

Harun Hammal (36), kullandığı 20 SK 507 plakalı otomobiliyle Muğla’nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde geri geri gittiği sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu'ya çarptı.

Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan Derinsu, babası tarafından aynı otomobil ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.