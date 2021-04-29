Babasının otomobil ile çarptığı küçük kız hayatını kaybetti
2 yaşındaki kız çocuğu, babasının kullandığı geri manevra yapan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
TÜRKİYE 29.04.2021, 14:09 29.04.2021, 14:11
Harun Hammal (36), kullandığı 20 SK 507 plakalı otomobiliyle Muğla’nın Fethiye ilçesi Esenköy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde geri geri gittiği sırada 2 yaşındaki kızı Derinsu'ya çarptı.
Çarpmanın etkisi ile kazada ağır yaralanan Derinsu, babası tarafından aynı otomobil ile Fethiye Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
KURTARILAMADI
Küçük kız, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
28°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Nisan 2021
|İmsak
|04:02
|Güneş
|05:32
|Öğle
|12:35
|İkindi
|16:20
|Akşam
|19:27
|Yatsı
|20:51
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|36
|78
|2. Galatasaray
|36
|72
|3. Fenerbahçe
|35
|72
|4. Trabzonspor
|37
|64
|5. Hatayspor
|36
|57
|6. Alanyaspor
|36
|56
|7. Sivasspor
|35
|52
|8. Gaziantep FK
|35
|51
|9. Karagümrük
|36
|51
|10. Göztepe
|36
|48
|11. Antalyaspor
|37
|43
|12. Konyaspor
|36
|42
|13. Rizespor
|36
|42
|14. Malatyaspor
|35
|40
|15. Ankaragücü
|35
|38
|16. Kayserispor
|36
|38
|17. Kasımpaşa
|36
|37
|18. Başakşehir
|35
|37
|19. Erzurumspor
|36
|37
|20. Gençlerbirliği
|36
|35
|21. Denizlispor
|36
|28
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|32
|64
|2. Giresunspor
|32
|64
|3. Samsunspor
|32
|64
|4. İstanbulspor
|32
|60
|5. Altay
|32
|57
|6. Altınordu
|32
|54
|7. Ankara Keçiörengücü
|32
|52
|8. Ümraniye
|32
|50
|9. Tuzlaspor
|32
|47
|10. Bursaspor
|32
|43
|11. Bandırmaspor
|32
|39
|12. Boluspor
|32
|38
|13. Balıkesirspor
|32
|35
|14. Adanaspor
|32
|34
|15. Menemenspor
|32
|34
|16. Akhisar Bld.Spor
|32
|29
|17. Ankaraspor
|32
|26
|18. Eskişehirspor
|32
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|33
|77
|2. M. United
|33
|67
|3. Leicester City
|33
|62
|4. Chelsea
|33
|58
|5. West Ham
|33
|55
|6. Liverpool
|33
|54
|7. Tottenham
|33
|53
|8. Everton
|32
|52
|9. Leeds United
|33
|47
|10. Arsenal
|33
|46
|11. Aston Villa
|32
|45
|12. Wolverhampton
|33
|41
|13. Crystal Palace
|32
|38
|14. Burnley
|33
|36
|15. Southampton
|32
|36
|16. Newcastle
|33
|36
|17. Brighton
|33
|34
|18. Fulham
|33
|27
|19. West Bromwich
|33
|25
|20. Sheffield United
|33
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|33
|73
|2. Real Madrid
|33
|71
|3. Barcelona
|32
|71
|4. Sevilla
|33
|70
|5. Real Sociedad
|33
|53
|6. Real Betis
|33
|50
|7. Villarreal
|33
|49
|8. Granada
|32
|42
|9. Athletic Bilbao
|33
|42
|10. Celta de Vigo
|33
|41
|11. Osasuna
|33
|40
|12. Levante
|33
|38
|13. Cádiz
|33
|37
|14. Valencia
|33
|36
|15. Getafe
|33
|34
|16. Deportivo Alaves
|33
|31
|17. Real Valladolid
|33
|30
|18. Elche
|33
|30
|19. Huesca
|33
|27
|20. Eibar
|33
|23
Günlük GazetelerTümü