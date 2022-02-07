Bacaklarından ameliyat oldu, karnı şişti

Mersin’in Yenişehir ilçesinde yaşayan 7 çocuk babası Murtaza Bucak (63), ayağındaki ağrı nedeniyle 2019'un Nisan ayında Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurdu.

Tahlilleri yapılan Bucak, damar tıkanıklığı teşhisi konularak her iki bacağından ameliyat oldu. Operasyonun ardından kendine gelen Bucak, sol bacağında ağrı hissetti. Sol bacağından bir kez daha operasyon geçiren Bucak'ın, taburcu olduktan sonra bu kez de karnının sol alt kısmında şişkinlik oluştu.

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Aylar sonra karnındaki şişkinlik karpuz büyüklüğüne ulaşan Bucak, yeniden hastaneye başvurdu ancak rahatsızlığına çare bulunamadı.

Şişkinlik nedeniyle evden çıkamaz hale gelen Murtaza Bucak, ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunup tazminat davası açtı. İl Sağlık Müdürlüğü, Bucak'ın şikayeti üzerine başlatılan idari soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.