BAE Veliaht Prensi yatırım anlaşmaları için Türkiye'de

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek için bugün Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından karşılanan Zayed ile iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alınacak.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

Nahyan'ın yatırım anlaşmaları imzalamak için ülkemize gelişi sonrasında güne 13 liranın üzerinde başlayan dolar, saat 16.00 itibariyle 11.60 TL'den işlem görüyor.

9 YIL SONRA İLK YÜZ YÜZE GÖRÜŞME

Ziyaret, Erdoğan ve Al Nahyan'ın Şubat 2012'den sonraki ilk yüz yüze görüşmesi olacak. 31 Ağustos'ta telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Veliaht Prens bin Nahyan yüz yüze görüşme gerçekleştirerek sorunları ele alacak. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular konuşulmuştu.

GERİLEN İLİŞKİLER YUMUŞAMA YOLUNDA

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Katar krizi, 15 Temmuz darbe girişimi ve Sedat Peker'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitmesiyle birlikte gerginleşen ilişkiler Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yaptığı telefon görüşmesiyle yumuşama eğilimine girmişti. Çavuşoğlu ve BAE'li mevkidaşı bin Nahyan'ın görüşmesinde ikili ilişkiler ele alınmıştı.

Dışişleri bakanlarının görüşmesinden sonra diplomasi trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 18 Ağustos'ta BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'ı kabul etmesiyle devam etti.

Türkiye ve BAE arasındaki diplomasi 31 Ağustos'ta ülkenin fiili lideri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan (MBZ) ile yapılan telefon görüşmesi ile devam etti. Şeyh Tahnoun'un aynı zamanda MBZ'nin kardeşi olması, Erdoğan'ın temaslarının önemini ortaya koyması açısından ayrıca dikkat çekiciydi.