Bağcılar'da yılbaşı eğlencesinde kavga: 1 ölü
Yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan kavgada silahlar konuştu. 14 yaşındaki bir çocuk kafasına isabet eden kurşunla hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 01.01.2022, 09:22
İstanbul'un Bağcılar ilçesi Demirkapı dahallesinde, yılbaşını kutlamak için toplanan grup bir anda tartışmaya başladı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflardan biri silahına davranarak rastgele ateş etmeye başladı.
14 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ
Silahtan çıkan kurşun 14 yaşında bir çocuğun kafasına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırdı.
Silahla kafasından vurulan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
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